НСО заплашва с глоба шофьора, заснел скандалния кортеж (ВИДЕО)

Националната служба за охрана (НСО) излезе с официална позиция ден след появата на видеоклип, показващ как кортеж със специален режим се движи на сантиметри от насрещните коли по пътя Пловдив - Карлово. От институцията обявиха, че заснетото придвижване е било част от официална охрана на чуждестранна делегация на най-високо държавно равнище – ливанския президент, който по това време е бил на посещение в България.

В позицията си НСО определя поведението на автора на видеото като „рисково и дори като заплаха както за неговата собствена безопасност, така и за безопасността на охранявано по Закона за НСО лице, което се ползва с висока степен на охрана“. От службата припомнят, че придвижването на охранявани лица се извършва по международно утвърдени стандарти, които включват полицейски автомобили, линейка и други съпровождащи превозни средства. Още: След поредно безумно шофиране от НСО: Румен Миланов разясни кой какви права има

Заплаха с глоба

НСО цитира и Закона за движение по пътищата, според който водачите са длъжни да осигурят път за безпрепятствено преминаване на коли със специален звуков и светлинен сигнал. Нарушаването на това изискване се наказва с глоба от 250 лв. "Пренебрегването на специалния режим на движение крие преки рискове за живота и здравето на всички участници в движението. Непознаването на правилата може да доведе до тежки последици", посочват от службата.

Actualno.com припомня обаче, че в Закона за движение по пътищата, чл. 92, ал. 2 пише и: "Разпоредбите на ал. 1 не освобождават водачите на моторни превозни средства със специален режим на движение, както и водачите на съпровожданите от тях автомобили от задължението да управляват по безопасен начин".

Въпреки защитата на действията си, НСО заявява, че ще извърши вътрешна проверка, „която да установи обстоятелствата около конкретната ситуация“.

От институцията определят като "необосновани" опитите "професионализмът на нейните служители да бъде поставян под съмнение", подчертавайки, че законът и професионалният дълг "повеляват на служителите да предотвратяват възможни посегателства срещу охраняваните от тях лица, дори с цената на своите живот и здраве". Още: НСО да спазват правилата за безопасност на пътя!

Видеото, което предизвика реакцията на службата, бе публикувано в социалните мрежи във вторник. На кадрите се вижда колона от две полицейски коли – отпред и отзад – и още четири автомобила, движещи се опасно близо до насрещното платно. От маневрите на един от джиповете се налага някои шофьори да спрат и да отбият в банкета, за да пропуснат кортежа.

Въпроси, засега без отговор

Минути след като клипът се появи в социалните мрежи Actualno.com изпрати въпроси до Националната служба за охрана, на които все още очакваме отговор:

Ще има ли наказания за шофьорите в кортежа, ако са от НСО? Какви ще са евентуалните наказания? Ще бъдат ли взети мерки автомобилите на НСО да не се възползват с опасност за живота на обикновени граждани от правомощията си в специален режим на движение, каквито имат по закон?