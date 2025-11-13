Любопитно:

13 ноември 2025, 01:00 часа 290 прочитания 0 коментара
Със 100% успех при тестовете: Първата в света "стена от дронове" ще пази Украйна

Нова, първа по рода си „стена от дронове“ скоро ще действа в Украйна, за да унищожава най-заплашителните оръжия на Русия, преди те да достигнат до градовете и цивилните. Това съобщиха от производителя на системата пред Business Insider. Състояща се от десетки малки дронове , стената е проектирана да прехваща входящи обекти, като ги взривява в небето, „като минно поле от летящ дрон“, каза основателят на „Атрейд“ /Atreyd/, западната компания, разработила системата. Тя вече е изпратена в Украйна и се очаква да заработи до няколко седмици, обясни основателят, който е пожелал да остане анонимен.

Разполагането на стената от дронове ще отбележи първия случай на функциониране на отбрана от този тип в конфликт, давайки на Украйна нов слой защита срещу влошаващите се руски въздушни атаки. Системата първоначално ще бъде използвана за защита на градове и критична инфраструктура от еднопосочните атакуващи дронове на Русия, но по-късно може да бъде разположена по-близо до фронтовата линия, за да пази военните от силно разрушителните планиращи бомби, които са трудни за прехващане.

Руските еднопосочни атакуващи дронове и планиращи бомби са две от най-големите заплахи, пред които е изправена Украйна. Тези оръжия са евтини, могат да се произвеждат масово, натоварват отбраната и могат да бъдат силно разрушителни. Руските дронове тип „Шахед“ се използват при нощни атаки срещу украински градове и гражданска инфраструктура. Понякога участват стотици в една бомбардировка, което може да претовари противовъздушната отбрана.

А планиращите бомби са оборудвани със специални комплекти, които ги превръщат в прецизно насочвани боеприпаси, способни да бъдат изстрелвани от самолети на дистанции, недостъпни за украинската противовъздушна отбрана. С малки радарни сигнатури, кратко време на полет и небалистични траектории, тези оръжия са трудни за прихващане.

НАТО, който следи отблизо руските заплахи, беше домакин на „Иновационно предизвикателство“ през март за украински и западни отбранителни компании, които да представят решения за борба с този вид оръжия. „Атрейд“ се отличи с концепцията си за стената от дронове.

Как работи системата?

Стената е съставена от серия от FVP дронове, които излитат от определени платформи, след като радари засекат потенциална заплаха. Дроновете, захранвани с батерии, всеки от които носи малки експлозивни товари, могат да бъдат разположени на пластове и разположени на разстояние един от друг. Веднъж издигнати във въздуха, тези дронове образуват нещо като завеса в небето; тя е предназначена да неутрализира въздушни атаки, като компонентите на дрона се взривяват близо до входящите боеприпаси, за да неутрализират заплахата и да изпратят отломки, падащи рязко към земята долу. Дроновете се подготвят за изстрелване. „Ние се смятаме за последен слой защита“, каза основателят на „Атрейд“.

Системата разчита на изкуствен интелект, за да промени структурата на стената, за да реагира най-добре на засечената траектория на приближаващ боеприпас. Системата е проектирана да бъде евтина; цената на прихващането е само няколко хиляди долара, а дроновете, които не се детонират, могат да се върнат на своите платформи за изстрелване, за да бъдат използвани в по-късна мисия за противовъздушна отбрана.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

От „Атрейд“ казаха, че стената от дронове може да работи в среда без GPS, защото е оборудвана с предварително инсталирана 3D карта на зоната си на отговорност, което е забележителна характеристика, предвид широкото използване на електронна война и заглушаване на сигнала на бойните полета в Украйна. Дроновете могат да работят на височина от няколко хиляди метра и са оборудвани с технология за идентификация, за да предотвратят инциденти с приятелски огън. И макар системата да може да функционира напълно автономно, човек все още може да я отмени и да я деактивира.

100% успех при тестовете

От „Атрейд“ казаха още, че един войник обикновено може да управлява 100 дрона и не е необходима никаква специфична квалификация, нито е необходимо да е утвърден пилот на дрон. Те ще бъдат обучени само как да работят със системата и да активират аварийния прекъсвач, ако е необходимо. Стената от дронове има 100% успех при тестовете, казаха от „Атрейд“. Но разполагането ѝ в Украйна ще бъде първият път, в който системата се сблъсква с реални бойни условия.

В Украйна стената от дронове може да се използва за защита на градовете, енергийната инфраструктура и други граждански райони, които редовно са подложени на обстрел от опустошителни руски атаки. Основателят на „Атрейд“ не разкри точно къде в Украйна ще бъде разположена стената от дронове, позовавайки се на опасения за оперативната сигурност. Те обаче заявиха, че тя ще бъде постоянно разположена там и може да се разшири до други места в страната с дронове местно производство. Докато в „Атрейд“ разработваха амбициозни платформи за изстрелване – като безпилотни превозни средства, летящи кораби-майки и дори цепелин – за чуждестранни военни, стената от дронове, която се разполага в Украйна, засега ще излита от наземни станции.

Разгръщането на стената от дронове идва, след като Русия модифицира своите дронове и планиращи бомби с реактивни двигатели, което позволява на оръжията да се движат по-бързо и създава нови главоболия за украинската противовъздушна отбрана. Основателят на „Атрейд“ е уверен, че системата ще продължи да бъде ефективна срещу тях.

Компанията вече е подписала договор с поне една страна членка на НАТО, която е поръчала платформа за изстрелване и дронове. Досега компанията е организирала производствени линии във Франция и Украйна и очаква скоро да разшири тези усилия и в САЩ. НАТО трябва да е готов да се изправи пред новите развития във въоръжаването, подчерта основателят. Ако алиансът бъде хванат неподготвен, „ще загубим много“, категоричен бе източникът от компанията.

