Със 100% успех при тестовете: Първата в света "стена от дронове" ще пази Украйна

Нова, първа по рода си „стена от дронове“ скоро ще действа в Украйна, за да унищожава най-заплашителните оръжия на Русия, преди те да достигнат до градовете и цивилните. Това съобщиха от производителя на системата пред Business Insider. Състояща се от десетки малки дронове , стената е проектирана да прехваща входящи обекти, като ги взривява в небето, „като минно поле от летящ дрон“, каза основателят на „Атрейд“ /Atreyd/, западната компания, разработила системата. Тя вече е изпратена в Украйна и се очаква да заработи до няколко седмици, обясни основателят, който е пожелал да остане анонимен.

Още: Система, тествана в Украйна: Откри ли НАТО "лекарството" срещу руските дронове? (ВИДЕО)

Разполагането на стената от дронове ще отбележи първия случай на функциониране на отбрана от този тип в конфликт, давайки на Украйна нов слой защита срещу влошаващите се руски въздушни атаки. Системата първоначално ще бъде използвана за защита на градове и критична инфраструктура от еднопосочните атакуващи дронове на Русия, но по-късно може да бъде разположена по-близо до фронтовата линия, за да пази военните от силно разрушителните планиращи бомби, които са трудни за прехващане.

Руските еднопосочни атакуващи дронове и планиращи бомби са две от най-големите заплахи, пред които е изправена Украйна. Тези оръжия са евтини, могат да се произвеждат масово, натоварват отбраната и могат да бъдат силно разрушителни. Руските дронове тип „Шахед“ се използват при нощни атаки срещу украински градове и гражданска инфраструктура. Понякога участват стотици в една бомбардировка, което може да претовари противовъздушната отбрана.

Още: Стената от дронове на ЕС влезе в блатото: Спорове и оръжия (ВИДЕО)

А планиращите бомби са оборудвани със специални комплекти, които ги превръщат в прецизно насочвани боеприпаси, способни да бъдат изстрелвани от самолети на дистанции, недостъпни за украинската противовъздушна отбрана. С малки радарни сигнатури, кратко време на полет и небалистични траектории, тези оръжия са трудни за прихващане.

НАТО, който следи отблизо руските заплахи, беше домакин на „Иновационно предизвикателство“ през март за украински и западни отбранителни компании, които да представят решения за борба с този вид оръжия. „Атрейд“ се отличи с концепцията си за стената от дронове.

Как работи системата?

Стената е съставена от серия от FVP дронове, които излитат от определени платформи, след като радари засекат потенциална заплаха. Дроновете, захранвани с батерии, всеки от които носи малки експлозивни товари, могат да бъдат разположени на пластове и разположени на разстояние един от друг. Веднъж издигнати във въздуха, тези дронове образуват нещо като завеса в небето; тя е предназначена да неутрализира въздушни атаки, като компонентите на дрона се взривяват близо до входящите боеприпаси, за да неутрализират заплахата и да изпратят отломки, падащи рязко към земята долу. Дроновете се подготвят за изстрелване. „Ние се смятаме за последен слой защита“, каза основателят на „Атрейд“.

Още: "Имаме огромни проблеми с войниците": Кличко иска намаляване на възрастта за мобилизация в Украйна

Системата разчита на изкуствен интелект, за да промени структурата на стената, за да реагира най-добре на засечената траектория на приближаващ боеприпас. Системата е проектирана да бъде евтина; цената на прихващането е само няколко хиляди долара, а дроновете, които не се детонират, могат да се върнат на своите платформи за изстрелване, за да бъдат използвани в по-късна мисия за противовъздушна отбрана.

От „Атрейд“ казаха, че стената от дронове може да работи в среда без GPS, защото е оборудвана с предварително инсталирана 3D карта на зоната си на отговорност, което е забележителна характеристика, предвид широкото използване на електронна война и заглушаване на сигнала на бойните полета в Украйна. Дроновете могат да работят на височина от няколко хиляди метра и са оборудвани с технология за идентификация, за да предотвратят инциденти с приятелски огън. И макар системата да може да функционира напълно автономно, човек все още може да я отмени и да я деактивира.

100% успех при тестовете

От „Атрейд“ казаха още, че един войник обикновено може да управлява 100 дрона и не е необходима никаква специфична квалификация, нито е необходимо да е утвърден пилот на дрон. Те ще бъдат обучени само как да работят със системата и да активират аварийния прекъсвач, ако е необходимо. Стената от дронове има 100% успех при тестовете, казаха от „Атрейд“. Но разполагането ѝ в Украйна ще бъде първият път, в който системата се сблъсква с реални бойни условия.

Още: "Стена от дронове": Полша сама ще се пази от Русия, няма да чака ЕС

В Украйна стената от дронове може да се използва за защита на градовете, енергийната инфраструктура и други граждански райони, които редовно са подложени на обстрел от опустошителни руски атаки. Основателят на „Атрейд“ не разкри точно къде в Украйна ще бъде разположена стената от дронове, позовавайки се на опасения за оперативната сигурност. Те обаче заявиха, че тя ще бъде постоянно разположена там и може да се разшири до други места в страната с дронове местно производство. Докато в „Атрейд“ разработваха амбициозни платформи за изстрелване – като безпилотни превозни средства, летящи кораби-майки и дори цепелин – за чуждестранни военни, стената от дронове, която се разполага в Украйна, засега ще излита от наземни станции.

Разгръщането на стената от дронове идва, след като Русия модифицира своите дронове и планиращи бомби с реактивни двигатели, което позволява на оръжията да се движат по-бързо и създава нови главоболия за украинската противовъздушна отбрана. Основателят на „Атрейд“ е уверен, че системата ще продължи да бъде ефективна срещу тях.

Още: Срещу дронове: Гърция подобрява “Щитът на Ахил“

Компанията вече е подписала договор с поне една страна членка на НАТО, която е поръчала платформа за изстрелване и дронове. Досега компанията е организирала производствени линии във Франция и Украйна и очаква скоро да разшири тези усилия и в САЩ. НАТО трябва да е готов да се изправи пред новите развития във въоръжаването, подчерта основателят. Ако алиансът бъде хванат неподготвен, „ще загубим много“, категоричен бе източникът от компанията.