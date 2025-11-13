Любопитно:

Автобус от градския транспорт катастрофира в София

13 ноември 2025, 01:30 часа 448 прочитания 0 коментара
Автобус от градския транспорт катастрофира в София

Електробус се е блъснал в електрически стълб вляво от пътното платно на булевард "Княгиня Мария Луиза" в София в близост до улица „Опълченска“. От СДВР потвърдиха за БТА, че има инцидент, но засега няма подробности за случая и информация за пострадали.

Още: Трамвай блъсна момиче на площад “Славейков“ (ВИДЕО)

Във Фейсбук групата "Катастрофи в София" очевидци съобщават, че на шофьора му е прилошало и той е починал. На място са екипи на полицията, движението е затруднено, трафикът не е натоварен.

Още: Отнела предимство: Тежка катастрофа и двама в болница

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
София катастрофа автобус починал шофьор
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес