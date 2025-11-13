Автобус от градския транспорт катастрофира в София

Електробус се е блъснал в електрически стълб вляво от пътното платно на булевард "Княгиня Мария Луиза" в София в близост до улица „Опълченска“. От СДВР потвърдиха за БТА, че има инцидент, но засега няма подробности за случая и информация за пострадали.

Във Фейсбук групата "Катастрофи в София" очевидци съобщават, че на шофьора му е прилошало и той е починал. На място са екипи на полицията, движението е затруднено, трафикът не е натоварен.

