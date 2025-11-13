Стряскащи данни: Туберкулозата е убила над 1,2 милиона души през изминалата година

Световната здравна организация (СЗО) отчете напредък в борбата срещу туберкулозата, като броят на новите случаи, регистрирани през миналата година, е намалял за първи път от 2020 г. насам, предаде ДПА. Туберкулозата е една от 10-те водещи причини за смъртност в световен мащаб. Според годишния доклад на СЗО за болестта миналата година 1,23 милиона души са починали от бактериалното заболяване, пише БТА.

Около 10,7 милиона души са се заразили с туберкулоза миналата година, което е с 1% по-малко от предходната година, отчита още докладът. Честотата на заболяването – измерена въз основа на случаите на зараза на 100 000 души население – е спаднала с 1,7%. Туберкулозата засяга главно белите дробове и обикновено се предава чрез кашлица или кихане. С лечение повечето от засегнатите могат да бъдат излекувани. Без лечение почти половината от заразените умират, според СЗО.

В Европа годишният брой на смъртните случаи от туберкулоза е спаднал с 49% от 2015 г. насам. Подобен спад е отчетен и в Африка. „Но напредъкът все още не е победа“, заяви ръководителят на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус.

Пандемията от коронавирус доведе до затруднения в диагностиката и лечението, а СЗО предупреждава, че целите, за които се бори, трудно могат да бъдат постигнати в много региони. Повече от половината от новите случаи, регистрирани през 2024 г., са в Индия, Индонезия, Филипините, Китай и Пакистан.

Финансирането за превенция, откриване и лечение е в застой от 2020 г. насам. Миналата година в световен мащаб бяха налични 5,9 милиарда долара, което е далеч от целта от 22 милиарда долара за 2027 г. Правителството на САЩ замрази милиарди долари, предназначени за международните помощи, а други страни също планират съкращения. Дори краткосрочен недостиг на финансиране може да доведе до стотици хиляди допълнителни смъртни случаи от туберкулоза, предупреди експертът от СЗО Тереза Касаева.