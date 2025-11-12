Енергийният министър каза на депутатите за колко месеца имаме бензин и дизел

България разполага с горивен резерв за шест месеца, заяви министърът на енергетиката Жечо Станков в Народното събрание. По думите му страната има запаси от бензин за близо половин година, дизел – за около четири месеца, а авиационно гориво – за два месеца.

Изявлението на Станков дойде след думите на директора на Държавния резерв Асен Асенов, който във вторник заяви, че България е осигурила 98% от задължителните си запаси в случай на криза, произтичаща от санкциите срещу "Лукойл". Асенов съобщи още, че три петролни компании у нас не са попълвали резервите си от няколко години, сред които и “Инса Ойл” – един от най-големите производители и търговци на горива след "Лукойл".

"Ако от днес спрат доставките, България има достатъчно резерви и това няма да се отрази нито ценово, нито по какъвто и да е начин на българските граждани. Имаме входни точки, през които може да се гарантира вносът на гориво в страната", увери Станков. Още: Бензиностанциите на "Лукойл" затварят на 22 ноември, държавата изгуби ценно време: Валентин Кънев с прогноза

Ситуацията с "Лукойл"

Опозицията обаче отправи критики към министъра, че избягва конкретни отговори. Николай Денков от ПП-ДБ поиска яснота как държавата ще осъществява контрол върху дейността на "Лукойл Нефтохим Бургас" и как ще се осигури безпроблемна смяна на собствеността при запазване на стабилността на пазара. "Няма никакво съмнение, че Законът за "Лукойл" създава проблеми как може да бъде сменена собствеността на рафинерията, без това да доведе до рискове от многомилиардни искове срещу България", заяви Денков.

Енергийният министър уточни, че извън страната има около 50 000 тона рафинирани горива, които биха стигнали за 4–5 дни, но правителството е подсигурило алтернативни доставки. Още: Росен Желязков загатна кой ще управлява "Лукойл" - няма да е компания

Станков коментира и темата за особения управител на "Лукойл", като обясни, че промените в правомощията му са направени след консултации с Великобритания и САЩ. "В разговори с Обединеното кралство и САЩ бяха идентифицирани две ключови условия за получаване на дерогация. Първото е, че контролът, упражняван от особения управител, касае плащанията от дъщерните компании и не допуска средства да достигнат до Русия. Второто – решенията на санкционираната компания-майка се спират и се възлагат на особения управител", посочи министърът.