Популярна водеща от сутрешния блок на БНТ влезе в болница

Едно от лицата на сутрешния блок на БНТ ще трябва да остане повече време в "Пирогов". Флора Стратиева сама съобщи в профила си във Facebook, че е там – а защо, е очевидно от публикуваните от нея снимки.

Една от закачките за повдигане на духа ѝ от коментарите под публикацията ѝ гласи следното: "Моника Симеонова: Българският национален отбор по футбол изигра поредния си слаб мач. Флора: Не мога повече да гледам тая излагация".

Какво точно е положението, е малко неясно – самата Флора пише следното: "(...) известно време ще липсвам от екрана поради медицински проблем на нервна почва. Нервите са може би най-своенравният компонент в иначе забележителната машинария, наречена човешки организъм. Не са особено послушни и изглежда не припознават партийната дисциплина, характерна за тези географски ширини, като изконна ценност. Бъдете спокойни, мозъкът ми си е наред, доколкото някога е бил. Лекарите в Пирогов полагат чудесни грижи за цветето и изглеждат оптимистично настроени, тъй като наличните показатели сочат сравнително леко протичане, което често предполага и по-благоприятна динамика на възстановяването. (...) Съзнателно избягвам медицинска конкретика, тъй като българинът притежава рядката способност при споменаването на проблем от всякакво естество да произведе 500 свидетелства за баба от село Въртоп, съсед на братовчед и един познат на колега, които са имали абсолютно същото, започнало е по същия начин, после рязко се е влошило и накрая всички са умрели. Този тип медицински фолклор рядко има терапевтичен ефект и е особено противопоказен при проблеми на нервната система" - ОЩЕ: Още: Флора Стратиева: По-чувствителна съм, отколкото хората си мислят (ВИДЕО)

Но Флора, която натрупа популярност като инфлуенсър, разказва и какво е видяла, докато е в "Пирогов". То се заключва в следния пациентски въпрос към лекар: "Може ли да ми препоръчате…някакъв…правач, нали, да го намести?" - ОЩЕ: "Изчезвай, боклук мръсен": "Възраждане" заплашва и гони от свое събитие журналист на БНТ