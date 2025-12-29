Спорт:

Внимание! Опасност от лавини в Пирин

Важна информация за всички любители на зимните спортове. Трета от пет е степента на лавинна опасност във високата част на Пирин планина днес, 29 декември, предупреждават спасителите от ПСС. Бурният вятър е създал опасност от падащи дървета във високите части на планините през вчерашния ден. Днес предупреждението за ветрове остава в сила, освен това се наблюдават акумулации на сняг по подветрените склонове.

"Най-безопасно е на пистите", съветват спасителите от ПСС и добавят, че е задължително туристите в планината да се движат по зимната колова маркировка.

Жълт код за силен вятър

За днес в 24 области на страната НИМХ е издал жълт предупредителен код за силен вятър. Предупреждението не важи единствено за четири области - Смолян, Хасково, Кърджали и Ямбол. На Черни връх над София снежната покривка е 30 сантиметра.

Облачността над планините ще е променлива, ще има доста слънчеви часове. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 3 градуса, на 2000 метра – около минус 4 градуса, съобщава БГНЕС.

