29 декември 2025, 08:56 часа 279 прочитания 0 коментара
Проблеми с такситата в новогодишната нощ

Остават дни до влезането на България в еврозоната, а от таксиметровия бранш предупредиха за възможни проблеми в новогодишната нощ.

Може да се окаже трудно да си хванем такси в първите часове на януари, тъй като все още голяма част от автомобилите не са снабдени с апарати, които да показват цената на курса в евро.

Проблем с еврото

По план до 00:00 часа на 31 декември такситата ще ни возят в лева, а след полунощ - в евро. Таксиметровите шофьори обаче имат притеснения по две причини. Едната е, че временно след полунощ постерминалите няма да работят, съответно за известно време разплащането с карта ще е невъзможно. Другата причина е, че някои от по-старите модели апарати в колите все още не са настроени да показват цената в евро. Така, на дисплея ще се визуализира само цената в лева.

Проблематично се оказва изискването, че рестото за клиента трябва да бъде върнато в евро. Освен това водачите трябва да са снабдени и с достатъчно евробанкноти в себе си, за да връщат ресто. Шофьорите са заплашени и от санкция, ако апаратът не показва цената в евро, предаде Нова тв.

Източник: БГНЕС

Цалата тази организация и нерешени проблеми е възможно да доведе до хаос, объркване и грешки, заяви Красимир Цветков от Националния таксиметров синдикат.

Нова година, нови цени

От 1 януари 2026 г. таксиметровите услуги в София ще поскъпнат.

Увеличението в столицата е с 18,6%. През деня минималната цена за превоз на един километър ще бъде 0,73 евроцента (1,43 лв.), а нощната тарифа – 0,84 евроцента (1,65 лв./км).

Таксиметровите шофьори посочват, че повишението се налага заради нарасналите разходи за гориво, заплати и поддръжка на автомобилите.

Максималната цена за километър при дневна тарифа ще достигне 1,24 евро (2,43 лв.), а при нощна тарифа – 1,52 евро (2,98 лв.).

Промяната вече е одобрена от Столичния общински съвет и ще влезе в сила от началото на следващата година.

Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
евро Таксиметрови шофьори Таксита приемане на еврото
