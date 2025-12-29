Кои бяха "най-непослушните" и кои "най-палавите" депутати през 2025 година: НС с равносметка

26 народни представители са били наказани със "забележка" през изминалата политическа година, което представлява около 10% от състава на парламента, показва справка на БТА от сайта на Народното събрание. Трима от тях са получили и наказание "порицание", като при един от депутатите мярката е налагана два пъти.

Съгласно чл. 154 от правилника за работа на парламента, по време на пленарни заседания могат да бъдат налагани следните дисциплинарни мерки:

напомняне

забележка

порицание

отнемане на думата

отстраняване от заседание

отстраняване до три заседания

Кои депутати са с "порицание"

Наказание "порицание" е налагано на: Костадин Костадинов; Цончо Ганев (два пъти); Искра Михайлова. Всички тези депутати са представители на "Възраждане". На 5 март Искра Михайлова първоначално беше отстранена от заседание, но впоследствие санкцията беше променена на "порицание".

Най-често наказваните

С най-много забележки са:

Костадин Костадинов ("Възраждане") - 9 забележки

Радостин Василев ("Морал, единство, чест") - 9 забележки

Даниел Петров ("Възраждане") - 4 забележки

Манол Пейков (ПП-ДБ), Коста Стоянов и Йордан Тодоров ("Възраждане") - по 3 забележки

Най-острите сблъсъци

Дисциплинарните мерки са налагани основно по време на остри политически конфликти. Такъв е случаят на 4 юни, когато след оповестяването на конвергентните доклади на Европейската комисия и Европейската централна банка за еврозоната депутати от "Възраждане" блокираха трибуната на парламента.

Тогава председателят на Народното събрание Наталия Киселова наложи "порицание" на Костадин Костадинов и Цончо Ганев за нарушаване на реда и блокиране работата на парламента. Второ "порицание" на Цончо Ганев беше наложено на 4 юли за обида към вицепремиера Атанас Зафиров по време на блицконтрол.

Кои са датите с най-много провинения на депутатите

Страстите в парламента най-много се нажежаваха по време на дебатите по някои от вотовете на недоверие, но и покрай особено поляризиращи теми като референдума за еврото. Ето кои са трите събития, събрали най-много наказания за народните представители:

вота на недоверие на 3 юли

дебатите за референдума за еврото на 3 декември

обсъждането на оставката на правителството на 12 декември

Парламентарна ваканция

Съгласно правилника на Народното събрание депутатите са във ваканция от 22 декември до 10 януари 2026 г. Следващото редовно пленарно заседание е насрочено за 14 януари от 9:00 часа.

Ето и пълният списък на наказаните народни представители през 2025 г.:

ПГ "Продължаваме промяната-Демократична България"

Манол Пейков - 3 забележки

Ивайло Мирчев- 1 забележка

Николай Денков - 1 забележка

Явор Божанков - 1 забележка

Кирил Петков - 1 забележка (до излизането му от НС, след подадена от него оставка)

ПГ "Възраждане"

Костадин Костадинов - 1 порицание и 9 забележки

Цончо Ганев - 2 порицания и 1 забележка

Даниел Петров - 4 забележки

Коста Стоянов - 3 забележки

Йордан Тодоров - 3 забележки

Даниел Проданов - 1 забележка

Емил Янков - 1 забележка

Златан Златанов - 1 забележка

Ивайло Папов - 1 забележка

Ангел Георгиев - 1 забележка

Виктор Папазов - 1 забележка (до излизането му от НС, заради решение на Конституционния съд)

Искра Михайлова - 1 порицание и 1 забележка

ПГ"ДПС-Ново начало"

Станислав Анастасов - 2 забележки

Хамид Хамид - 1 забележка

ПГ "БСП-Обединена левица"

Драгомир Стойнев - 1 забележка

ПГ "Има такъв народ"

Тошко Йорданов - 2 забележки

Станислав Балабанов - 2 забележки

ПГ "Морал, единство, чест"

Радостин Василев - 9 забележки

Николай Радулов - 1 забележка

Христо Расташки - 2 забележки

Деян Петков - 1 забележка (до излизането му от НС, заради решение на Конституционния съд)