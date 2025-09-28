Посрещат волейболните герои в центъра на София във вторник

Световните вицешампиони по волейбол бяха поздравени от премиерът Росен Желязков, кметът на София Васил Терзиев и редица политици и общественици.

"Националите ни по волейбол показаха колко много може да постигне българинът със своя талант, воля и огромни усилия. Отдавам признание на играчите, треньорите, целия щаб, федерацията и всички, които допринесоха за този успех. Убеден съм, че най-доброто за този отбор тепърва предстои! Гордеем се с вас, момчета и горе главите! Сребърните медали са феноменален успех - цяла България ви благодари!", написа Желязков в официалните информационни канали на Министерски съвет.

От своя страна столичният градоначалник Васил Терзиев отбеляза, че след 55 години България отново е сред най-добрите. "Нашите момчета играха със сърце и характер, докрай не се отказаха и ни накараха да се гордеем, че сме българи. Това е успех, който остава в историята - доказателство, че младостта и смелостта могат да изведат България на върха. Тези момчета тепърва ще жънат още по-големи победи! Тяхната смелост, дух и сила трябва да ни бъдат за пример. Благодаря на всички участници в организацията, с които заедно превърнахме днешния мач в истински празник на площада в сърцето на София. И най-вече на хората, които напълниха пространството около катедралата. Точно така трябва винаги да се стреми да бъдем обединени за България. Всеки ден. За всичко. Тогава ще сме непобедими във всичко", написа Терзиев.

Посрещане

Столичният кмет покани и всички на посрещането на "лъвовете" във вторник, 30 септември, от 17:30 ч. на площад "Св. Александър Невски". "Да излезем заедно и да им покажем колко много значат за нас!", написа той.

