Прогноза за времето - 12 април 2026 г. (неделя)

В неделя ще преобладава слънчево време. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от северната четвърт, в Източна България - от изток-югоизток. Такава е прогнозата за времето на дежурния синоптик Мартин Славчев от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за Възкресение Христово.

Какви ще бъдат температурите?

Максималните температури ще са между 13 и 18 градуса. Те ще са малко по-високи в крайните югозападни райони. В София максималната температура ще е около 15 градуса.

Времето в планините

Над планините ще преобладава слънчево време. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слабо. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра - около 1°.

Какво ще е на морското крайбрежие?

Над Черноморието облачността ще е разкъсана, преди обяд - предимно значителна и на отделни места ще превалява слабо. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 10°-12°, близки до температурата на морската вода, която е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Източник: meteo.bg