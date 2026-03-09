Спорт:

Растителността на Земята мигрира, какви ще са последствията?

Земната растителност постепенно се измества на североизток. До това заключение стигнаха изследователи след десетилетия анализ на сателитни изображения, документиращи зелената покривка на планетата, според Earth.com. В проучване на Университета в Лайпциг, публикувано в списание Proceedings of the National Academy of Sciences, учените установиха, че през последните десетилетия глобалният център на сезонния растеж на растенията – един вид точка на баланс за цялата земна растителност – постепенно се е изместил. Те смятат, че това показва, че живата повърхност на планетата реагира на промените в околната среда и се преструктурира под тяхно влияние.

Как се движи „зелената вълна“

Според учените, всяка година земната растителност формира сезонна вълна на растеж. През лятото точката ѝ на баланс се измества на север, а през зимата – на юг. Около средата на юли този център се намира близо до Исландия, докато в края на февруари или началото на март се намира край бреговете на Либерия в Западна Африка. Тази траектория се повтаря всяка година, но като цяло постепенно се измества.

Благодарение на този индикатор учените успяха да проследят дори незначителни глобални промени, които е трудно да се забележат на локално ниво.

Колко тежи растителността на планетата

За да сравнят данни от различни години, изследователите са използвали метод, който „претегля“ растителността. Те са считали областите с повече листа за „по-тежки“, което им е позволявало да изчислят така наречения център на масата на растителността за всеки ден от наблюдението.

„Ако си представите Земята като сфера и я поставите в спокойна вода, центърът на масата винаги ще сочи надолу“, обясни Мигел Махеча, професор по данни за околната среда в университета в Лайпциг.

Благодарение на този подход учените са успели да сравнят промените в растителността през сезоните и десетилетията.

Неочаквано изместване на изток

Изследователите са забелязали, че като цяло центърът на растителността постепенно се измества на изток. Те смятат, че това се дължи на нарастването на зелената покривка в страни като Китай, Индия и Русия. В тези региони гъстата растителност създава един вид „гравитационно привличане“, измествайки баланса.

Ролята на въглеродния диоксид

Една от причините за тези глобални промени може да е нарастващата концентрация на въглероден диоксид в атмосферата. Допълнителният CO₂ помага на растенията да фотосинтезират по-ефективно, тъй като въглеродът става по-малко ограничен ресурс.

Изследователите също така смятат, че по-дългите вегетационни периоди и увеличеното използване на земята за земеделие влияят върху растежа на растителността. Този процес обаче има своите ограничения. Суши, горски пожари, екстремни горещини и други екстремни събития могат, обратно, да потиснат растежа на растенията или дори да ги убият.

Защо Северното полукълбо е важно

По-голямата част от растителността на Земята се намира в Северното полукълбо. Следователно промените в този регион имат най-голямо влияние върху глобалния баланс. По-конкретно, проучванията показват, че с повишаването на температурите, пролетният растеж на растенията започва по-рано и те остават активни по-дълго през есента. Учените също така отбелязват, че центърът на растителността продължава да се измества на север дори през периоди, когато би трябвало да се движи в обратна посока.

Бързи промени

Отбелязва се, че през последните десетилетия са настъпили особено бързи промени. От 1983 до 2021 г. центърът на растителността се е измествал на север средно с 1,6–2,4 км годишно. След 2010 г. обаче скоростта се е увеличила значително – в някои периоди изместването е било приблизително 14,5 км годишно. Това означава, че природните системи, селското стопанство и екосистемите може да претърпят по-бързи промени в сезонните цикли от очакваното, пише изданието.

Какво показват климатичните модели

За да предскажат по-нататъшни промени, изследователите са приложили същия метод към климатичните модели. Шест модела на земната система потвърждават общата тенденция на изместване на север и изток в центъра на растителността. При сценарии с високи емисии на парникови газове обаче се наблюдава още по-силно изместване на изток. Резултатите от различните модели обаче се различават значително, така че учените подчертаха важността на по-нататъшни наблюдения. Според изследователите, по-нататъшни наблюдения ще помогнат да се разбере дали „зеленият център“ на Земята ще продължи да се движи на североизток или този процес ще се забави с течение на времето.

Евгения Чаушева
