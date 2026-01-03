Прогноза за времето - 4 януари 2026 г. (неделя)

В неделя през нощта южният вятър временно ще отслабне, сочи прогнозата за времето. Ще бъде облачно и на много места, главно в Северна и в Източна България ще има валежи от дъжд, в крайните северозападни райони от дъжд и сняг. На места в западните райони на Дунавската равнина остават условията за поледици. Минималните температури ще бъдат от минус 2° в северозападните райони до 10°-12° в Югоизточна България, в София – около 5°. Утре южният вятър в районите разположени северно от планините и в Източна България отново ще се усили.

Ще бъде предимно облачно, но през деня на места, главно в Източна и Южна България ще има временни разкъсвания и намаления на облачността. Главно в северозападните райони и Родопската област ще има превалявания от дъжд. Дневните температури ще са в много широки граници – от 2° в крайните северозападни райони до 17°-18° в Източна България, в София – около 14°.

В планините

В планините ще бъде предимно облачно и на места ще има превалявания от слаб сняг, под около 1800 метра - от дъжд. Ще духа бурен и ураганен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра - около 2°.

По Черноморието

По Черноморието през нощта ще бъде облачно с валежи от дъжд, но още сутринта валежите ще спрат, а през деня и облачността ще се разкъса. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 13° и 17°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Източник: meteo.bg