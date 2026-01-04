Лайфстайл:

Соловьов ругае руски Z-канали за Купянск, руски Z-канал псува колега на Соловьов (ВИДЕО)

Истерията за Купянск – популярният руски радио и телевизионен водещ Владимир Соловьов, който отдавна е под западни санкции, използва тези думи, за да атакува руските Z-канали, които всъщност в крайна сметка не замълчаха и „подбраха“ и него за случилото се в украинския град. А именно – началникът на руския генщаб генерал Валерий Герасимов и руският диктатор Владимир Путин обявиха Купянск за превзет, само за да лъсне, че лъжат най-безсрамно.

"Трудно е дори да се каже колко тази шумотевица беше разтръбена от цяла тълпа истерици, които нищо не разбират от политика. Главното нещо за тях беше да крещят: "Всичко е загубено, всичко пропадна". И тази вълна от истерия проработи перфектно за украинците. Те не разбират, че това изцяло съвпада с плана на Зеленски преди срещата (с Тръмп) да покаже, че Украйна владее ситуацията, че самите руснаци го казват" - Соловьов буквално изкрещя въпросните думи, като определи въпросните истерици т.е. т.нар. руски военни кореспонденти за "бременни свини, които квичат". "Нашите грачеха като врани, че всичко е пропаднало", заключи Соловьов, след като смени плочата, че "квичащите бременни свини" били украинците.

(КАРТА) Междувременно, руският пропагандно-информационен телеграм канал Shot, чийто собственик Арам Габрелянов (известен руски журналист, заедно със Соловьов през 2022 година получи грант от 36 млн. рубли от Путин, за да направят семинар и да обучат в "професионализъм" "медиите" в т.нар. ДНР и ЛНР) е под европейски санкции за разпространение на лъжите и пропагандата на режима на Путин, обяви, че украинската армия бомбардирала болница в Купянск, където имало настанени наемници, биещи се за Украйна и "десетки загинали". Само че руският военен кореспондент Владимир Романов, който поддържа телеграм канала "Романов Лайт", нарече Shot "безпринципна лъжлива измет" и уточни, че болницата е била под руски контрол, там имало ранени руски войници и те били изоставени на милостта на украинските въздушни удари. Друг Z-канал, "Пионер Запаса", твърди, че през последната седмица е имало "масирани въздушни удари по съседни сгради и директно по сградата на Централната районна болница" и обеща да публикува съответните видеоклипове. Ден преди това каналът публикува снимки на обкръжени руски войници в Купянск с уточнение: "Да, нашите момчета все още са обкръжени, но се държат" - Още: Излъгахме за Купянск, но на война е така: Руско признание. Местни помагат на руснаците в Донбас, твърди украински о.з. полковник

