Соловьов ругае руски Z-канали за Купянск, руски Z-канал псува колега на Соловьов (ВИДЕО)

Истерията за Купянск – популярният руски радио и телевизионен водещ Владимир Соловьов, който отдавна е под западни санкции, използва тези думи, за да атакува руските Z-канали, които всъщност в крайна сметка не замълчаха и „подбраха“ и него за случилото се в украинския град. А именно – началникът на руския генщаб генерал Валерий Герасимов и руският диктатор Владимир Путин обявиха Купянск за превзет, само за да лъсне, че лъжат най-безсрамно.

Още: Раздадоха медалите за пълен провал в Купянск: Z-каналите вкупом реват предколедно (ВИДЕО)

"Трудно е дори да се каже колко тази шумотевица беше разтръбена от цяла тълпа истерици, които нищо не разбират от политика. Главното нещо за тях беше да крещят: "Всичко е загубено, всичко пропадна". И тази вълна от истерия проработи перфектно за украинците. Те не разбират, че това изцяло съвпада с плана на Зеленски преди срещата (с Тръмп) да покаже, че Украйна владее ситуацията, че самите руснаци го казват" - Соловьов буквално изкрещя въпросните думи, като определи въпросните истерици т.е. т.нар. руски военни кореспонденти за "бременни свини, които квичат". "Нашите грачеха като врани, че всичко е пропаднало", заключи Соловьов, след като смени плочата, че "квичащите бременни свини" били украинците.

Russian propagandist Vladimir Solovyov had an on‑air meltdown after Russian milbloggers dared to question his Kupiansk fairy tale and started talking about serious problems facing Russian troops around the city. pic.twitter.com/M7Ml6tOVqn — WarTranslated (@wartranslated) January 4, 2026

(КАРТА) Междувременно, руският пропагандно-информационен телеграм канал Shot, чийто собственик Арам Габрелянов (известен руски журналист, заедно със Соловьов през 2022 година получи грант от 36 млн. рубли от Путин, за да направят семинар и да обучат в "професионализъм" "медиите" в т.нар. ДНР и ЛНР) е под европейски санкции за разпространение на лъжите и пропагандата на режима на Путин, обяви, че украинската армия бомбардирала болница в Купянск, където имало настанени наемници, биещи се за Украйна и "десетки загинали". Само че руският военен кореспондент Владимир Романов, който поддържа телеграм канала "Романов Лайт", нарече Shot "безпринципна лъжлива измет" и уточни, че болницата е била под руски контрол, там имало ранени руски войници и те били изоставени на милостта на украинските въздушни удари. Друг Z-канал, "Пионер Запаса", твърди, че през последната седмица е имало "масирани въздушни удари по съседни сгради и директно по сградата на Централната районна болница" и обеща да публикува съответните видеоклипове. Ден преди това каналът публикува снимки на обкръжени руски войници в Купянск с уточнение: "Да, нашите момчета все още са обкръжени, но се държат" - Още: Излъгахме за Купянск, но на война е така: Руско признание. Местни помагат на руснаците в Донбас, твърди украински о.з. полковник

Russian media rushed to boast that Ukrainian forces had struck their own “mercenaries” in a Kupiansk hospital, but it later turned out the hospital was actually held by Russian occupiers. pic.twitter.com/cEkxuZenFE — WarTranslated (@wartranslated) January 4, 2026