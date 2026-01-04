За пореден път: Украински дронове спряха работата на московските летища (ВИДЕО)

Огромен хаос възникна по московските летища. Около 200 полета са закъснели заради датака с дронове. Въведени са ограничения върху излетащите и кацащите полети в летищата Домодедово, Внуково и Жуковски, като се образуват огромни опашки за качване на борда.
Chaos at Moscow airports. Аgain😄— NEXTA (@nexta_tv) January 4, 2026
Around 200 flights have been delayed due to a drone attack.
Restrictions on departures and arrivals have been imposed at Domodedovo, Vnukovo, and Zhukovsky airports, with huge queues forming for boarding.
More than 20 drones have reportedly… pic.twitter.com/lmCrH6ytVb
Според руски източници, около 20 дрона вече са били унищожени при опит да се приближат до Москва. В града и околната област е обявено ниво на червена тревога.
