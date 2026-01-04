Любопитно:

За пореден път: Украински дронове спряха работата на московските летища (ВИДЕО)

04 януари 2026, 16:22 часа 354 прочитания 0 коментара
Огромен хаос възникна по московските летища. Около 200 полета са закъснели заради датака с дронове. Въведени са ограничения върху излетащите и кацащите полети в летищата Домодедово, Внуково и Жуковски, като се образуват огромни опашки за качване на борда.

Според руски източници, около 20 дрона вече са били унищожени при опит да се приближат до Москва. В града и околната област е обявено ниво на червена тревога.

