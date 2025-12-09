Прогноза за времето - 10 декември 2025 г. (сряда)

През нощта над страната ще има висока облачност, а след полунощ в низините и около водните басейни ще започне да се образува ниска облачност или мъгла. В източните райони ще духа слаб вятър от запад-югозапад. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 1° и 6°, в София – около 2°. Утре над страната ще има разкъсана висока облачност, а преди обяд в низините – ниска облачност или мъгла. Почти тихо време с максимални температури между 9° и 14°, в София – около 11°.

Атмосферното налягане ще се задържи без промяна, по-високо от средното за месеца, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Вятър в планините

В планините ще има разкъсана висока облачност. Ще духа умерен, по най-високите върхове на Рила и Пирин силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 4°.

Облачно по морето

По Черноморието ще има предимно висока облачност. Ще бъде духа слаб вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 9° и 11°. Температурата на морската вода е 12°-14°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Източник: НИМХ