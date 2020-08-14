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Прогноза за времето - 14 август (петък)

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Прогноза за времето - 14 август (петък)
Снимка: iStock
Днес времето ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове отново ще се развива купесто-дъждовна облачност, предаде БГНЕС.

Очаква се на отделни места в планинските райони да превали за кратко. Ще духа слаб вятър от югоизток, в Източна България ще бъде до умерен.

Дневните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 30 градуса, по Черноморието 29, в Северна България, в района на Видинско до 35 градуса, Русе и Плевен – 34, както и в района на Сандански и Петрич.

В събота ще вали и гърми на повече места в Западна България, в източните райони ще бъде предимно слънчево. Дневните температури за страната ще бъдат между 27 и 32 градуса.

Actualno.com

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