Прогноза за времето - 14 август (петък)
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Днес времето ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове отново ще се развива купесто-дъждовна облачност, предаде БГНЕС.
Редактор:
Евгения Чаушева
Етикети: времето прогноза за времето
Редактор:
Евгения Чаушева
Етикети: времето прогноза за времето
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