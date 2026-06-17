Прогноза за времето - 18 юни 2026 г. (четвъртък)

През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно време. Ще духа слаб югозападен вятър. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на отделни места, главно в равнинните райони в Южна България, за кратко видимостта ще е намалена. След обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в Източна България, ще има валежи и гръмотевични бури. Има условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са предимно между 26° и 31°, в София – около 26°.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Следобедни валежи в планините

В планините преди обяд ще преобладава слънчево време. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен северен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра – около 12°.

Приятно по морето

По Черноморието преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21° и 25°. Температурата на морската вода е между 19° и 22°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Източник: НИМХ