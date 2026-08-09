Цветлин Йовчев за дрона край Кардам: Не сме атрактивна цел, но нямаме способности

В момента страната ни не разполага с достатъчно способности. Това каза бившият министър на вътрешните работи и специалист по антидрон системи Цветлин Йовчев в сутрешния блок на бТВ по повод падналия дрон край Кардам, което той определи като инцидент. "Това е инцидент според мен и той е във връзка с това, че вероятно е повредена навигационната система на съответния дрон", смята Йовчев.

Бившият МВР министър обаче отчете, че нямаме достатъчно способности за детекция на дронове, нито за възможности за ефективно противодействие.

По думите му по границата имаме само радарни системи за безпилотни системи, но това не е ефективно, защото са доста остарели. ОЩЕ: Не е засечен, а преминал през две държави от НАТО: Експерт за дрона при Кардам

Той призна, че 100% гаранция за това, че ще успеем да извършим детекция, дори при съвременни системи, няма, но ние сме доста назад в тази област.

Не сме атрактивна цел

Според него в момента имаме заплахи, на които ние не можем да отговорим адекватно.

"По отношение на рисковете трябва да кажем, че на този етап няма сериозни рискове от гледна точка на това, че ние все още от гледна точка на мотивацията на потенциалните атакуващи, не представляваме атрактивна цел", коментира Йовчев. ОЩЕ: Има ли пръст Русия в дрона край Кардам: Говори Тодор Тагарев