Седмична прогноза за времето за 10-16 август 2026 г.

В понеделник ще бъде предимно слънчево. След обяд над Западна България ще се развива купеста облачност, но само на отделни места в планините ще превали краткотрайно. Вятърът ще е слаб, в Източна България до умерен от североизток. Дневните температури ще се понижат с още градус-два. Във вторник и сряда ще бъде слънчево и почти тихо, в източните райони със слаб до умерен североизточен вятър, показва прогнозата за времето на НИМХ.

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Температурите

Температурите ще се повишат и максималните в сряда ще бъдат между 33° и 38°. В четвъртък и петък с усилване на вятъра от изток-североизток ще прониква относително хладен въздух. Ще има по-значителни увеличения на облачността, повишава се и вероятността за краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, през първия ден на повече места в Централна и Югозападна България, през втория - главно в планините. Дневните температури отново ще се понижат и в петък ще са около 30°. В събота вятърът ще се запази, вероятността за валежи намалява още. Ще бъде предимно слънчево, температурите ще останат без съществена промяна.

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