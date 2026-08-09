Прогноза за времето - 10 август 2026 (понеделник)

В понеделник времето ще бъде предимно слънчево. Такава е прогнозата за времето за първия ден от новата седмица на дежурния синоптик Иван Василев от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Сутринта обаче на отделни места в низините и долините на Югозападна България ще има намалена видимост. В следобедните часове ще се развива купеста облачност. Само на отделни места, главно в планинските райони на Югозападна България, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток.

Температурите

Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°, за София – около 32°, се казва в прогнозата за времето на НИМХ. ОЩЕ: Август и жегата - какво идва и изглежда най-зле предвид най-хладния в България юли от 7 години

Времето в планините

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. По-значителна купеста облачност ще има в следобедните часове, когато на отделни места в Рило-Родопската област, западните и централните дялове на Стара планина ще превали и прегърми. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток, по най-високите планински части – от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра – около 18°.

Времето на плажа

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 31°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Източник: meteo.bg