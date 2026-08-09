Има ли пръст Русия в дрона край Кардам: Говори Тодор Тагарев

"Само преди два дни за пореден път литовският министър на отбраната предупреди, че Русия подготвя операции под фалшив флаг, използвайки приземени украински дронове или части от тях, които впоследствие да бъдат използвани срещу обекти от критичната инфраструктура на балтийските страни. Тази версия е по-малко вероятна, но към момента не трябва да я изключваме". Това каза бившият министър на отбраната проф. Тодор Тагарев в сутрешния блок на Нова телевизия във връзка с дрона край Кардам. Русия се готви да удари балтийските страни с украински дронове: Литовското разузнаване

Той обърна внимание, че този дрон с бойна част, макар и малка, пада и се взривява много близко до компресорни станции от газопровода, който е критично важен за захранването с газ не само на страните от ЕС, но и на Украйна през зимните условия. ОЩЕ: Украйна с официално обяснение за дрона при Кардам

Способности на България срещу дроновете?

"Това, което ме притеснява, е, че не чухме абсолютно нищо по отношение на политиката за развитие на съответните способности - нито от премиера, нито от министъра на отбраната, нито от всички, които се включиха с изявления по тази тема", заяви Тагарев. Той заяви, че разчитаме на стара съветска техника или дори на по-нова техника, която обаче не е специализирана и че най-вероятно не сме инвестирали в такива системи и не можем да реагираме в момента.

"Преди около година казах, че е само въпрос на време дрон да навлезе и в нашето въздушно пространство, така че със сигурност ще имаме и следващи случаи при продължаване на войната", смята Тагарев. Дрон-примамка "Майя", широко използван от украинските сили, е падналият дрон у нас