Най-важните новини за деня: 9 август 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 9 август 2026 г.

"ЧЕРВЕНИЯТ ОРБАН": СТРАХЪТ НА ЕВРОПА, ЧЕ ИСПАНИЯ ЩЕ Я НАВОДНИ С МИГРАНТИ ИЗОЛИРА ВСЕ ПОВЕЧЕ САНЧЕС

Кризата в Сеута разкри нарастващата маргинализация на Испания в Европа. Анализатори смятат, че споровете на испанския премиер Педро Санчес с партньорите от ЕС относно сигурността, миграцията, Китай и отбраната засилват възприятията за все по-изолиран Мадрид, пише Евронюз в свой анализ. Европейското възмущение от Испания заради кризата в Сеута е утихнало на повърхността, но инцидентът съживи по-широк въпрос в Брюксел - превръща ли се испанският премиер Педро Санчес в това, което датският евродепутат Хенрик Дал нарече "червения Орбан" на Европа – ляв лидер, все по-изолиран от мейнстрийма на ЕС? Въпреки че достойнството на етикета "червен Орбан" е спорно, кризата в Сеута се превърна в най-ясния знак досега за нарастващата изолация на Испания и Санчес в рамките на европейския политически пейзаж.

"ЧАСОВНИКЪТ НА СТРАШНИЯ СЪД": КОЛКО БЛИЗО СМЕ ДО САМОУНИЩОЖЕНИЕ СЛЕД ХИРОШИМА И НАГАСАКИ?

В началото на 2026 г. "Бюлетинът на ядрените учени" настрои Часовника на Страшния съд на 85 секунди преди полунощ - теоретичната точка на унищожение. Това е с четири секунди по-близо, отколкото показваха стрелките миналата година. Организацията създава часовника през 1947 г., за да предупреждава обществеността колко близо е човечеството до унищожаването на света. В интервю за БТА изпълнителен директор на организацията "Бюлетин на ядрените учени" Александра Бел обясни, че оценката е резултат от анализ на нарастващите рискове в четири ключови области: ядрения риск, изменението на климата, биосигурността и разрушителните технологии.

"ХАМАС" ДА СЕ РАЗОРЪЖИ НАПЪЛНО": ИЗРАЕЛ НЕ ПРИЕМА ПЛАНА НА ТРЪМП ЗА ГАЗА (ВИДЕО)

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израел е отхвърлил плана на Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп за Газа и няма да изтегли силите си, докато палестинската групировка Хамас не се разоръжи напълно, предаде "Ал Джазира". "Израел отхвърля документа от 15 точки“, заяви Нетаняху на заседание на кабинета в неделя, визирайки план, одобрен миналия месец от палестинската групировка "Хамас".

"ВСЕ ЕДНО ГИ БЯХА СЪБРАЛИ ОТ ПЛАЖОВЕТЕ": БОРИСОВ СРАВНИ ТЕНИСКАТА НА ДИМИТЪР СТОЯНОВ С ГОЛОТО РАМО НА ВЪНШНИЯ МИНИСТЪР (ВИДЕО)

"Нашата реакция вчера беше много сериозна, защото искаме да знаем неща, които не бяха съобщени на тази пресконференция. Все едно бяха ги събрали от плажовете", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Търговище във връзка с взривилия се дрон край Кардам и вчерашната пресконференция на премиера и министъра на отбраната, на която според него не са казали откъде е дошъл дронът. Борисов посочи, че много пъти българите са лъгани последните месеци от кабинета "Радев" и отбеляза, че за това хората се страхуват. "Аз съм последният, който иска да развива този страх. Напротив - не трябва да се плашим, трябва да сме твърди, трябва да имаме служби, отбрана, които да не ходят по фирмени фланелки, а да всяват респект с появата си. Иначе дай Боже да е случайно", добави още лидерът на ГЕРБ във връзка с вчерашната изява на министъра на отбраната с тениска на "Кинтекс", сравнявайки я със случая с голото рамо на външния министър.

ИМА ЛИ ПРЪСТ РУСИЯ В ДРОНА КРАЙ КАРДАМ: ГОВОРИ ТОДОР ТАГАРЕВ

"Само преди два дни за пореден път литовският министър на отбраната предупреди, че Русия подготвя операции под фалшив флаг, използвайки приземени украински дронове или части от тях, които впоследствие да бъдат използвани срещу обекти от критичната инфраструктура на балтийските страни. Тази версия е по-малко вероятна, но към момента не трябва да я изключваме". Това каза бившият министър на отбраната проф. Тодор Тагарев в сутрешния блок на Нова телевизия във връзка с дрона край Кардам.

ТУРЦИЯ ПРОДАВА РАКЕТИ НА УКРАЙНА С БЪЛГАРСКА ПОМОЩ, НО ПЛАШИ, ЧЕ ПУТИН ЩЕ ПОСЕГНЕ КЪМ ЯДРЕНОТО ОРЪЖИЕ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Войната в Украйна, която е абсолютен пример за безумие и абсурдно противоречия в планетарен мащаб, продължава да изумява. Поредният щрих, който ще остане в аналите на историята, е поведението на Турция. То е типичен пример защо много често обикновените хора не разбират изобщо какво точно се случва и какви са причините. В интервю за Анадолската агенция, турският външен министър Хакан Фидан настоятелно предложи на Русия и Украйна мораториум върху атаки и удари с дронове срещу цивилни кораби в Черно море. Мораториумът следва да важи и за двете страни, каза той. "Атаките са насочени към турски кораби или кораби с турски собственици или турски екипажи и това се превръща в сериозен проблем за нас", заяви Фидан. А в редица руски информационни източници излезе информация, че Стив Уиткоф и Джаред Къшнър може да дойдат пак в Москва следващата седмица.

ЕФЕКТЪТ НА БОНД? КАК MI6 ОЧАРОВА НАБЛЮДАТЕЛИТЕ НА ШПИОНИ ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ

МI6 притежава самочувствието на Джеймс Бонд; френският му еквивалент, DGSE, – сложността на телевизионната драма „Бюро“. Филмът и телевизионните сериали може да са измислени, но проучване, проведено от френско списание, което постави британската шпионска агенция над френската като номер 1 в цяла Европа тази седмица, не е такова, пише британското издание Гардиън след като седмичникът за новини „L'Express“ проведе анкета в стил Евровизия сред 60 настоящи и бивши шпиони от целия континент, както и сред ЦРУ и израелската разузнавателна служба „Мосад“.