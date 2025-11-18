Прогноза за времето - 19 ноември 2025 г. (сряда)

През следващото денонощие времето в страната ще се задържи облачно с валежи от дъжд, значителни по количество на места в Югозападна, Централна Северна и Североизточна България, както и в южните райони на Източните Родопи. На по-малко места и по-малко по количество ще са валежите в югоизточните, а в сряда през деня и в северозападните райони. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-североизток. В Южна България ще остане от юг-югозапад, ще е умерен, в югоизточните райони и северно от планините - временно силен и поривист.

ОЩЕ: "Вятърът винаги е прочиствал мъжката глава и мисли": Проф. Рачев с дъждовна прогноза за времето

Там и температурите ще останат по-високи: минималните ще са между 12 и 17 градуса, а максималните – между 16 и 21 градуса. В останалата част от страната минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, а максималните – от 7-9 градуса в северозападните райони до 13-15 градуса в югозападните. В София минималната температура ще бъде около 8 градуса, а максималната – около 12 градуса.

Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца, бавно ще се повишава.

В планините и по морето

В планините ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг; значителни по количество в масивите в Югозападна България и в централните и източните райони от Стара планина. Почти без валежи ще бъде в Странджа и Сакар. Ще продължи да духа силен, по високите и открити части и бурен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра - около 4 градуса.

ОЩЕ: Отива ли си топлото време и идва ли снегът? Отговорът от Николай Василковски

По Черноморието ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд, на повече места по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-североизток, по южното крайбрежие, където през деня ще се задържи почти без валежи, от югозапад. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса по Северното Черноморие до 21 градуса на юг. Температурата на морската вода е 15-16 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 23 мин. и залязва в 17 ч. Продължителност на деня: 9 ч. и 37 мин. Луната в София изгрява в 6 ч. и 40 мин. и залязва в 16 ч. и 8 мин. Фаза на Луната: един ден преди новолуние.

Източник: meteo.bg