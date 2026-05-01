Пентагонът избра своите ИИ съюзници: Защо допусна Мъск, но забрани Anthropic?

Пентагонът съобщи днес, че е сключил споразумения със седем водещи компании в областта на изкуствения интелект. Техните най-съвременни технологии ще бъдат внедрени в секретните мрежи с класифициран достъп на министерството на отбраната.

SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA, Reflection, Microsoft и Amazon Web Services ще бъдат интегрирани в мрежи на Пентагона, за да оптимизират обработката на данни и вземането на решения от бойците в сложна оперативна обстановка, съобщиха от Пентагона в изявление.

"Тези споразумения ускоряват трансформацията на въоръжените сили на САЩ като бойна сила, извеждаща на преден план изкуствения интелект", посочва изялението.

Още: Изкуствен интелект ще пази небето над Румъния: Букурещ готов с тестовете

Друг гигант в областта на изкуствения интелект, Anthropic, влезе в спор с Пентагона относно ограниченията за това как въоръжените сили могат да използват неговите инструменти с изкуствен интелект. Поради това компанията бе определена като рискова за веригата на доставки, а ползването на продуктите й от Пентагона и неговите подизпълнители бе забранено.

Пуснаха ChatGPT Images 2.0: Най-после разбира какво се иска от него