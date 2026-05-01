Пропадането няма край: Григор Димитров отказа участие на Мастърс-а в Рим и ще изхвърчи от Топ 150 в света!

Първата ракета на България в мъжкия тенис Григор Димитров няма да участва в квалификациите на турнира от сериите Мастърс 1000 в Рим. Българинът е сред играчите, изтеглили заявките си за надпреварата, която ще се проведе във Вечния град през следващите две седмици.

Няма опасност Гришо да изпадне извън първите 200 в ранглистата

Entry List Update - Masters 1000 Roma #IBI26



MAIN DRAW

OUT: Opelka, Collignon

IN: Vukic, Muller

NEXT: Halys



QUALY

OUT: Dimitrov, Gojo, Vukic, Muller, Taberner

IN: Faria, Piros, Rodesch, Echargui, B.Harris

NEXT: Jacquet — SpazioTennis (@SpazioTennis) May 1, 2026

Димитров се намира в много слаба форма от началото на сезона, като има само две победи. От понеделник той ще бъде и извън първите 160 в ранглистата. В момента българинът има 365 точки в ранглистата.

Добрата новина за него е, че до началото на Уимбълдън има да защитава само 20 от тях, което означава, че до юли няма няма реална опасност да изпадне извън първите 200 в ранглистата.

