Спорт:

Пропадането няма край: Григор Димитров отказа участие на Мастърс-а в Рим и ще изхвърчи от Топ 150 в света!

01 май 2026, 19:08 часа 661 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Първата ракета на България в мъжкия тенис Григор Димитров няма да участва в квалификациите на турнира от сериите Мастърс 1000 в Рим. Българинът е сред играчите, изтеглили заявките си за надпреварата, която ще се проведе във Вечния град през следващите две седмици.

Няма опасност Гришо да изпадне извън първите 200 в ранглистата

Димитров се намира в много слаба форма от началото на сезона, като има само две победи. От понеделник той ще бъде и извън първите 160 в ранглистата. В момента българинът има 365 точки в ранглистата.

Добрата новина за него е, че до началото на Уимбълдън има да защитава само 20 от тях, което означава, че до юли няма няма реална опасност да изпадне извън първите 200 в ранглистата.

Бойко Димитров Отговорен редактор
