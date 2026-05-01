Неочаквано решение на тялото: Защо белезите никога не изчезват?

Каквото и да ви говорят рекламите за продукти, премахващи белези, нека да си кажем истината - те никога не изчезват съвсем. Но защо е така? Защо телата ни не премахват старите белези? Отговорът се крие в същността на това как телата ни са се адаптирали, за да ни предпазват. Защо някои наранявания не оставят белези? "Кожата е нашата защита срещу външната среда", казва д-р Кори Маас, асоцииран клиничен професор в Университета на Калифорния, Сан Франциско, и основател на клиника "Маас". "Това е забележителен орган. Много е важно да се поддържа неговата цялост."

Кожата се състои от три слоя. От най-външния към най-вътрешния това са епидермисът, дермата и мастният слой или хиподермата. След като кожата ни бъде увредена, се задейства поредица от биологични процеси. Ако нараняването увреди само епидермиса, раната обикновено зараства без да остава белег.

Но ако нараняването е по-дълбоко, се образува белег. Всички белези, големи или малки, са "предназначени да възстановят кожата и да ви върнат цялостта и защитните механизми, които кожата осигурява на цялото тяло", казва Маас. С други думи, приоритетът на тялото ни е да направи кожата достатъчно здрава, за да отблъсква нахлуващите микроби – а не да я направи да изглежда безупречна, пише "Popular Science".

Как се образуват белезите?

Образуването на белезите преминава през няколко етапа. Първо тялото образува кръвен съсирек, за да предотврати кървенето, който след това изсъхва и се превръща в струпей.

След това имунната система изпраща специализирани клетки в съсирека, за да отблъснат всички микроби, които може да са се промъкнали през раната. За да го направят, тези клетки освобождават специфични химикали (наречени цитокини), които помагат за предотвратяване на инфекция и изпращат сигнал към тялото, че е време за почистване на кожата.

В отговор на това в действие влизат по-специализирани клетки в кожата, наречени фибропласти. Тези клетки започват да отделят вид биологично скеле, известно като екстрацелуларна матрица, съставена от молекули като дълги, влакнести протеини, например колаген. Тези здрави протеини увеличават здравината на белезите.

Макар раната да зарасне бързо, пълният процес на възстановяване на кожните слоеве може да отнеме месеци или дори години.

Може ли да има прекалено много белези?

Напълно оформеният белег се състои от твърди, плътни снопчета колаген и друга съединителна тъкан, без потни жлези или космени фоликули. Тази хаотична смес от втвърдена тъкан не прилича на останалата кожа. Клетките, които трябва да се обновяват и заменят, са по-малко. "Тези колагенови молекули остават там завинаги", казва Маас, като създават твърда, влакнеста тъкан, която запазва белезите по телата ни в продължение на години, десетилетия или дори цял живот. Понякога тялото ни прекалява с производството на колаген, което води до големи или изпъкнали белези.

В стремежа си да запечата разкъсването в защитния си външен слой, тялото натрупва излишен колаген. Това може да доведе до червени, изпъкнали белези, които остават на мястото на първоначалната травма, наречени хипертрофични белези. В някои случаи полученият белег дори се простира далеч отвъд първоначалната травма, като това се нарича келоиден белег.

Келоидните белези могат да предизвикат сърбеж или болка, докато растат. Ако се образуват твърде близо до става, те могат дори да затруднят движението. Хирургичното отстраняване на келоидите може да доведе до това те да пораснат отново, но още по-големи.

Как да се грижите за белезите си

С течение на времето белезите могат да избледнеят и да станат по-малко забележими, тъй като първоначалните натрупвания от хаотично разположен колаген се заменят с по-равни и по-подредени слоеве. Но дори и тази обновена тъкан изглежда различно от нормалната кожа, поради което белезите рядко изчезват напълно.

Маас казва, че лекарите могат да повлияят на фактори като промяната в цвета и дълбочината на белега чрез козметични процедури, а стероидите могат да намалят зачервяването. Но най-важното е доброто лечение на раната, казва Маас, цитиран от "Popular Science".

Поддържайте раната чиста. Ако е отворена рана, покривайте я с чисти превръзки. Ако раната е затворена, Маас препоръчва да я покривате с тънък слой мехлем. Той казва, че някои лекари предпочитат белезите да изсъхнат, но според него е важно да се предпазвате от микроби, докато раната зараства.

Но белезите не са само лошо нещо. Те са физически спомен за преживяванията, през които сте минали. Белегът на коляното може да ви напомни с носталгия за падане на детската площадка. Белегът от изгаряне ви навява спомени за оживено вечерно парти. Тези белези нямаше да имат такава сила, ако просто изчезваха след кратко време.

