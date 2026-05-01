След отпадането от ЦСКА за Купата: Лудогорец с яростна атака към Съдийската комисия и Геро Писков (ВИДЕО)

Ръководството на Лудогорец излезе с много остра декларация, насочена към Съдийската комисия в БФС, след отпадането на тима от турнира за Купата на България. Както е известно, „орлите“ напуснаха надпреварата, след като онзи ден завършиха наравно 0:0 като гост на ЦСКА на Националния стадион „Васил Левски“. Първата среща в Разград пък приключи с успех на „армейците“ с 2:1.

От Лудогорец скочиха на Съдийската комисия и главния арбитър на реванша с ЦСКА – Геро Писков. Разградчани имат редица претенции, но са категорични, че няма да пускат жалба. Шефовете на „орлите“ също така са категорични, че от СК се държат високомерно и иронично, а това е недопустимо.

Лудогорец излезе с дълга декларация

„Скъпи лудогорци, нападателят Руан Крус беше тежко контузен по време на полуфиналната среща от турнира SESAME Купа на България срещу ЦСКА. За него сезонът приключи и го очакваме да се присъедини към тренировъчния процес по време на подготвителния лагер. За ситуацията нямаше жълт картон, нямаше дори отсъден фал. Жалба за тази и други ситуации в Съдийската комисия няма да пускаме, защото през последните години ни се отговаря с ирония и с високомерен тон, когато сигнализираме, че сме ощетени“.

„Но футболните хора в България видяха качеството на съдийството на много „перспективни“ арбитри, както и на Геро Писков, чиято физическа подготовка щеше да постави под съмнение ръководенето на срещата при евентуални продължения. Това щеше да компрометира допълнително Съдийската комисия, която по-рано назначи за главен рефер на мача Георги Давидов. Срещу този съдия има жалби не само от ЦСКА, но и от Лудогорец от 3 септември 2024 година. Тогава в писмо до Съдийската комисия ние категорично заявихме, че повече не искаме той да ръководи наши срещи“.

„Тази високомерност на председателя на Съдийската комисия доведе до невиждано унижение за един ръководител - смяна на съдийската бригада. Решението поставя много бомби, които ще гърмят още от следващия сезон. Ние не търсим оправдания в съдията за отпадането и честитим заслуженото класиране на ЦСКА на финала за Купата. Ще играем до края за честта си. Само Лудогорец!!!“, се казва в съобщението на клуба от Разград.

