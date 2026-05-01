Църковен празник на 2 май: Направете 3 пъти това, носи богатство и просперитет

Утре, 2 май, е празникът на Свети Анатасий Велики и и Св. цар Борис-Михаил. в православния календар. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 2 май

Свети Анатасий Велики, архиепископ Александрийски, е една от най-влиятелните и уважавани личности в историята на християнската църква. Животът му се превръща в пример за непоколебима вяра, решителност и преданост към истината, особено в борбата срещу арианската ерес.

Анатасий е роден около 296 г. в Александрия в християнско семейство. Образованието му е задълбочено и широко, което му позволява да се превърне в един от най-уважаваните богослови на своето време. Благодарение на знанията и духовния си авторитет, той е избран за архиепископ на Александрия през 328 г., когато е само на 30 години. Това е голямо признание за неговата мъдрост и вярност към християнските вярвания.

Най-важната част от живота на Свети Анатасий е борбата му срещу арианската ерес. Той вярвал, че Синът е равен по своята божественост. Той става един от водещите защитници на Никейския символ на вярата, който утвърждава равенството на Сина и Отца.

Заради решителната си позиция срещу арианството, Анатасий е многократно преследван. Три пъти е изгонен от Александрия, главно поради политически промени в Римската империя, особено по време на управлението на император Констанций, който подкрепя арианската идеология. Анатасий живее в изгнание, първо в Рим, а след това в Никомидия, но дори и при тези обстоятелства остава верен на убежденията си и се връща при паството си, когато е възможно.

След смъртта на император Констанций и промяната в политическата обстановка, Анатасий се завръща в Александрия, където продължава архиепископството си до смъртта си през 373 г.

Той оставя след себе си богато наследство от богословски трудове, писма и пастирски наставления, които оказаха голямо влияние върху развитието на християнското богословие. Борбата на Анатасий за чистотата на християнската вяра, неговата непоколебимост и саможертва станаха основата за по-нататъшното развитие на православното християнство в Египет и извън него.

На 2 май църква у нас почита и Св. Княз Борѝс I (Михаил) Покръстител. Той е български владетел, който налага християнството като официална религия и въвежда славянската писменост в България.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 2 май

Безоблачен и безветреен ден означава жега през следващите дни. Ако денят е горещ, краят на май ще бъде хладен. Дъждът на този ден предсказва дъждовен май - но ако след дъжда се появи дъга, лятото ще бъде сухо.

Какво не бива да правите утре? Човек трябва да се въздържа от действия като кавги, изясняване на взаимоотношения, провокиране на конфликти, отказ от помощ или прекомерна жизнерадост. Според народните поверия, на този ден не бива да се вземат пари назаем, тъй като това може да отклони късмета от даряващия.

Какво можете да правите утре? Според народните поверия, когато се мете къщата на този ден, трябва да се мете от прага до средата на стаята, а не обратното, за да се запази просперитетът и щастието. Съществува и поверие, че човек трябва да преброи всички пари в къщата три пъти - на разсъмване, на обяд и на залез слънце. Нашите предци са вярвали, че това ще донесе финансов късмет и просперитет у дома.

