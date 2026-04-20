Прогноза за времето - 20 април 2026 г. (понеделник)

Днес преди обяд над страната ще има висока и средна облачност, по-значителна над западните райони. Около и след обяд атмосферата ще се лабилизира - ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в източните, планинските и южните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и временно силен западен вятър, а в Източна България почти през целия ден – умерен от юг-югозапад.

Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, по Черноморието - между 15 и 18 градуса, за София – около 20 градуса.

Атмосферното налягане ще се понижава и ще е по-ниско от средното за месеца.

В планините и по морето

Над планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Около и след обяд на места ще има краткотрайни валежи от дъжд, над 2000 метра надморска височина - от сняг. В отделни райони, главно в планините в източната половина от страната, валежите ще са придружени и с гръмотевици. Ще духа умерен, след обяд и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра – около 4 градуса.

По Черноморието преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. В края на деня на места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен, след обяд и временно силен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 15 и 18 градуса. Температурата на морската вода е 11-12 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 38 мин. и залязва в 20 ч. и 14 мин. Продължителност на деня: 13 ч. и 36 мин. Луната в София изгрява в 8 ч. и 5 мин. и залязва 33 мин. след полунощ на 21.04. Фаза на Луната: три дни след новолуние.

Източник: meteo.bg