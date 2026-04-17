Проф. Рачев разкри кога идва затопляне и какво ще е времето в деня на изборите

17 април 2026, 7:56 часа
Разиграваме нещо като втори Великден. Прогнозите се меняха през часове – ще вали, няма да вали, ще е топло, няма да е топло. Така е и тази седмица. Ще става по-топло, ама не и до 25 април. Но след това опъваме прането по конец и ще стане топло. Утре през България ще мине един студен фронт с по-ниски температури. Следващата седмица ще е дъждовна. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

„В неделя ще е студено. Няма да става да идем за гъби, но ще е подходящо за гласуване. Само в Източна България сутринта има вероятност нещо да прекапе“, каза той.

В вторник, сряда и четвъртък (21, 22 и 23 април) в София ще има валежи. В сряда в по-голямата част на България ще вали, ще има и гръмотевици.

Надеждата идва в края на седмицата и температурите ще се повишат. Максималните пролетни температури ще са около 20 градуса в столицата.

"От следващата събота ни очакват много високи температури", каза синоптикът.

По думите му нищо чудно да се окаже, че тази година ще бъде доста гореща.

Времето днес

В петък минималните температури ще бъдат между 4 и 10 градуса, в София – около 9 градуса. В югозападните части от страната ще има слаби валежи от дъжд. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София – около 20 градуса.

Привечер от северозапад облачността ще се увеличи и ще започнат валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток.

Виолета Иванова
