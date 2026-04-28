Прогноза за времето - 29 април 2026 г. (сряда)

На 29 април 2026 г. атмосферното налягане слабо ще се понижи, но все още ще е по-високо от средното за месеца. Очакваните минимални температури ще бъдат между 5° и 10°, в София - около 7°. Облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна и на много места от запад на изток ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. В Югозападна България и западната половина на Горнотракийската количествата ще са значителни и ще има условия за градушки, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Максимални температури

Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°, в югозападните райони - до 23°. В София максималната температура ще е около 18°. В планините облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра – около 5°. Преди обяд по Черноморието ще има и слънчеви часове, но след обяд облачността ще се увеличи и до края на деня ще е значителна. Максималните температури ще бъдат между 13° и 16°. Температурата на морската вода е 12°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

