Конституционният съд влиза в спора за Съвета за мир на Тръмп

Конституционният съд ще се произнесе по искането на служебния кабинет на Андрей Гюров за решението на парламента, свързано с т.нар. Съвет за мир. Правителството атакува пред КС решението от 13 март, с което Народното събрание задължи кабинета да внесе проектозакон за ратифициране на присъединяването на България като държава основателка към инициативата, лансирана от президента на САЩ Доналд Тръмп.

От Министерския съвет твърдят, че парламентът е излязъл извън правомощията си. В мотивите до съда се посочва, че решението нарушава принципите на правовата държава и разделението на властите, както и правомощията на изпълнителната власт да провежда вътрешната и външната политика на страната. Конституционният съд вече е образувал дело, а за докладчик е определена съдия Галина Тонева.

"Решение на един олигарх"

Темата допълнително се нажежи след изказвания на премиера Гюров, който постави под съмнение начина, по който България е заявила участие в инициативата. В интервю за "Евронюз" той заяви, че става дума за решение, което не отразява политически консенсус, а е резултат от влиянието на "един олигарх", без да посочва име, но ставаше дума за Делян Пеевски - фигура с дългогодишно влияние в българската политика, санкционирана от САЩ и Великобритания за корупция.

По думите на Гюров, участието на България в Съвета за мир не е ратифицирано от парламента и не може да се разглежда като официална държавна позиция. "Би било преувеличено да се каже, че това е позицията на България. Не ставаше въпрос за международна политика - това беше личен въпрос на един олигарх, който е санкциониран по Глобалния закон "Магнитски". Подписването на този договор е свързано с премахването му от този списък със санкции. Не мисля, че ще проработи", заявява той.

Подписът под учредителния документ е бил положен от премиера Росен Желязков в последните дни на правителството му. Според Гюров това е станало под натиск, включително от страна на Пеевски и тогавашния външен министър Георг Георгиев, с цел поканата от Доналд Тръмп да бъде разгледана от парламента.

Впоследствие Народното събрание прие с ускорена процедура решение, с което задължи служебния кабинет незабавно да внесе законопроект за ратификация. Процедурата премина през комисията по отбрана, а не през външната комисия, като и двете са оглавявани от представители на ГЕРБ.

Гюров подчертава още, че дори при евентуално одобрение, въпросът може да бъде отнесен до Конституционния съд - ход, който вече е факт. Според него редица държави от Европейския съюз имат сериозни резерви към инициативата, като я смятат за потенциално противоречаща на Устава на ООН. Анализ на ЕС също поставя въпроси около мандата и структурата на съвета, включително широките правомощия на Доналд Тръмп като негов председател.