Врящ петрол се лисна по улиците на Туапсе (ВИДЕО)

В руския град Туапсе, където снощната атака с дрон предизвика пожар в нефтопреработвателната рафинерия, петролни продукти от един от резервоарите за съхранение се изляха на улицата. Нанесени са щети на няколко автомобила, съобщи Алексей Клушин, началник на Министерството на извънредните ситуации за Краснодарския край. Нефтът се стича по улица „Кошкина“ от рафинерията фабрика в Туапсе до сграда № 30. Горивото очевидно е изтекло от резервоарите, атакувани през нощта, които обикновено се използват за тежък суров петрол, съобщи Astra.

Екологична катастрофа

По-рано стана известно, че екипът, които продължава да разчиства екокатастрофата в руското пристанище Туапсе, вече възлиза на 360 души и над 60 единици специализирана техника. Това съобщи в официалния си канал в Телеграм Кубанската регионална оперативна група. Според нейни данни, 7270 кубически метра замърсена почва и смес от вода и петрол вече са събрани. Припомняме, че тамошната рафинерия на "Роснефт" и самото пристанище бяха безмилостно бомбардирани от Украйна на няколко пъти, последният от които е пресен-пресен - в малките часове на днешното денонощие.

По-рано, офисът на Роспотребнадзор (Федерална служба за надзор върху защитата на правата на потребителите и човешкото благополучие) в Краснодарския край призова жителите на Туапсе да останат по домовете си, да държат прозорците затворени и да използват маски и респиратори, когато са на открито.

