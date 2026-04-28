Без италиански клубове в евротурнирите и без домакинство на Евро 2032: УЕФА със сериозна заплаха към Италия

Италианският футбол няма да запомни 2026 година с добро, след като националният отбор не успя да се класира за трето поредно световно първенство, а на клубно ниво най-добре представилият се тим на европейската сцена беше този на Аталанта, който достигна 1/8-финалите на Шампионска лига. През последните години обичаното от милиони "калчо" се намира в сериозна дупка, а европейската футболна централа УЕФА може да го прати в пропастта при един грешен ход.

УЕФА отправи сериозно предупреждение към Италия

След третия пореден неуспешен опит за класиране на световно първенство, президентът на Италианската футболна федерация Габриеле Гравина подаде оставка. Оттогава в страната подбират подходящ кандидат за поста, който да възроди футбола. Припомняме, че само няколко седмици след оставката на Гравина, в Италия се развихри огромен съдийски скандал. Той дойде вследствие на отпадането на "адзурите" в баражите за Мондиал 2026, което подтикна министъра на спорта Андреа Абоди да предложи да бъдат предприети извънредни мерки, като например назначаването на външен комисар на федерацията.

Именно в този момент от УЕФА са се задействали, като категорично са против назначаването на комисар от страна Италианската футболна федерация вместо президент, пише вестник Corriere della Sera. От европейската централа предупреждават, че всякаква политическа намеса в Италианската футболна федерация може да изложи Италия на риск да загуби правото си за домакинство на Европейското първенство през 2032 година и дори да доведе до изключването на италианските клубове от европейските турнири.

Президентът на Серия А е говорил с Александър Чеферин

Назначаването на комисар би поставило италианската футболна федерация под административно управление, а това е сценарий, който УЕФА иска да избегне. Според доклада, председателят на Серия А Ецио Мария Симонели вече е обсъдил въпроса с президента на УЕФА - Александър Чеферин. Дори и европейската футболна федерация да не е издала официално изявление по този въпрос, нейната позиция е ясна и може да доведе до тежки последствия за Италия, ако вместо президент бъде назначен комисар.

"Прибързаните действия или заключения от какъвто и да е вид са неуместни, докато с дължимата отговорност очакваме разследванията да стигнат до истината. Никой от нас не знае подробности за случая и като пазители това е точно нашият дълг до окончателното решение", заяви Симонели по повод новото разследване на миланската прокуратура срещу съдията. Развитие по казуса със съдийския скандал се очаква в следващите седмици.

