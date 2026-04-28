Войната в Украйна:

Украйна като полигон: Полша ще тества своя военна техника

28 април 2026, 20:19 часа 378 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Полша планира да тества собствена военна техника, по-специално дронове и системи за борба с дронове, директно на украинския фронт. Това обяви заместник-министърът на отбраната на Полша Цезари Томчик, съобщи PAP. Варшава възнамерява да използва бойния опит на Украйна, за да тества ефективността на своите разработки в реални военни условия. Според Томчик това ще позволи по-бързо усъвършенстване на техниката и нейното адаптиране към съвременните заплахи.

Дронове

Става въпрос предимно до дроновете и системите за борба с дронове – ключови области, които са се доказали като решаващи в съвременните конфликти. Друга важна област на работа ще бъде активният обмен на технологии и укрепването на индустриалния потенциал на Украйна и Полша.

Томчик посочи WB Electronics като пример за ефективно сътрудничество с Украйна и отбеляза, че Полша възнамерява значително да разшири обхвата на съвместните дейности, за да създаде технологично предимство. По този начин Украйна на практика се превръща в полигон за нови полски военни технологии, което би трябвало да ускори развитието на отбранителната промишленост на страната.

Евгения Чаушева Отговорен редактор
