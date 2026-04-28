"Съперници на терена, братя по съдба": Звезди на Байерн и ПСЖ с лекция за истинския смисъл на футбола

Часове преди началото на един от най-важните мачове за сезона в Шампионска лига, звездите на Байерн Мюнхен и Пари Сен Жермен припомниха на света за истинския смисъл на футбола. Двата тима ще се изправят един срещу друг на "Парк де Пренс" в първия 1/2-финал в най-елитната клубна надпревара. Този двубой ще е още по-специален за оръжието в атаката на парижани Усман Дембеле и стълба в защитата на баварците Дайо Упамекано.

Невероятен жест на Упамекано и Дембеле

Дембеле и Упамекано са израснали в съседни жилищни блокове в квартал Ла Мадлен, Евре - малък град в Нормандия. Преди да достигнат най-големите сцени във футбола, те са посещавали едно и също училища и са играли на едни и същи общински игрища. Без да забравят корените си, двамата са обединили сили за една добра кауза. Те са решили да поканят жителите на родния си град да изгледат мача от трибуните, като са платили билетите, покрили всички транспортни разходи и са подарили фланелки на съседите си.

ОЩЕ: ПСЖ - Байерн Мюнхен: Кога и къде да гледаме суперсблъсъка от 1/2-финалите на Шампионска лига

Жителите се събраха, за да организират барбекю в навечерието на мача, като срещата беше гордостта на квартала, а на събитието бяха изложени фланелки както на Байерн, така и на ПСЖ. Твърде лесно е кръговете да се стесняват, когато звездите във футбола изгряват, като изискванията на играта често принуждават играчите да се преместят далеч от местата, които са положили основите на успеха им. Но Дембеле и Упамекано показват как никога да не забравяш корените си с този момент, в който кръгът се затваря.

Иначе това е 16-а среща между Байерн и Пари Сен Жермен, като германският колко води с 9:6 в двубоите. Двата тима вече се изправиха един срещу на "Парк де Пренс" през настоящата кампания в мач от груповата фаза на Шампионска лига. Тогава баварците записаха победа с 2:1 благодарение на два отлични гола на Луис Диас. Байерн достигна до този етап след победа с общ резултат от 6:4 (2:1, 4:3) над Реал Мадрид в 1/4-финалите. Парижани пък пребориха Ливърпул с по два гола в двата мача. Германският отбор е спечелил 14 от последните 16 мача в турнирите на УЕФА срещу френски отбори и е победил в шест от последните си седем гостувания в тези срещи.

ОЩЕ: Байерн Мюнхен отправи ясно послание към европейските грандове за интереса към звездното им дуо