Неочакван кандидат се превърна в основния фаворит на Флорентино Перес за нов треньор на Реал Мадрид

28 април 2026, 19:33 часа 563 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Ръководството на Реал Мадрид има сериозна задача за предстоящите месеци, а именно да реши казуса около треньорския пост. Както е известно, времето на Алваро Арбелоа на "Сантяго Бернабеу" приключи бързо и сега е време нов специалист да застане на един от най-горещите столове в Европа. През последните дни се споменаха много имена като потенциални заместници на Арбелоа, но според авторитетното издание The Athletic в момента фаворит за поста е едно познато лице в испанската столица.

Флорентино Перес избра своя фаворит за заместник на Арбелоа в Реал

Сред най-известните имена, свързвани с треньорския стол в Реал, бяха тези на Юрген Клоп, Дидие Дешан и Жозе Моуриньо. Сега обаче според информация на The Athletic именно Моуриньо е предпочитаният избор на президента на "кралете" Флорентино Перес. Подобен ход ще върне Специалния на "Бернабеу" 13 години, след като го напусна. Въпреки известна вътрешна съпротива срещу кандидатурата на Перес, 63-годишният португалски треньор в момента е явен фаворит за заместник на Алваро Арбелоа. Според Record, Перес организира среща с Моуриньо.

Моуриньо има договор с Бенфика до 2025 г., но наскоро остави отворена вратата за напускане след този сезон. Когато беше попитан дали ще продължи да ръководи португалския рекорден шампион през сезон 2026/27, той отговори: "Не мога да кажа. Как мога да потвърдя нещо подобно? Това не зависи само от мен." Според The Athletic, Моуриньо има клауза за откупуване на стойност 3 милиона евро в договора си, който е валиден до 2027 г. - сума, която е напълно по силите на Реал.

Клоп и Дешан отказват офертата на Реал

Моуриньо, който ръководеше Реал от 2010 до 2013 г. и спечели титлата в испанското първенство през 2012 г. с рекорден брой точки, не е единственият кандидат, който се обмисля за поста на треньор, въпреки че напускането на Арбелоа все още не е потвърдено официално. Реал вече е получил отказ от Юрген Клоп и напускащия селекционер на Франция Дидие Дешан, а напоследък клубът се свързва с аржентинския треньор, спечелил Световната купа, Лионел Скалони и Себастиан Хьенес от Щутгарт.

Реал е на път да завърши сезона без нито един трофей, което е предвидимо след краткия и бурен период на Шаби Алонсо, който направи неуспешен опит да контролира звездната съблекалня в Мадирд. След напускането на Алонсо, треньорът на Кастиля Арбелоа за кратко пое кормилото на "Бернабеу", преди да се оттегли. Междувременно Жозе Моуриньо е на път да завърши без трофей в Бенфика, въпреки че "орлите" остават непобедени в първенството. Въпреки това те изостават с шест точки от Порто. Порто също сложи край на участието на Бенфика в турнира за купата, докато отборът на Специалния отпадна в плейофите на Шампионска лига - и то именно от Реал Мадрид.

Дария Александрова
