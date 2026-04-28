След разделението около Христо Янев: ЦСКА призова за обединение срещу Лудогорец

28 април 2026, 15:48 часа 564 прочитания 0 коментара

Ръководството на ЦСКА призова феновете за подкрепа и обединение преди решителната среща с Лудогорец от турнира за Купата на България. Първата среща в Разград бе спечелена от „армейците“ с 2:1. След това обаче ЦСКА допусна загуба от Левски с 1:3, като старши треньорът Христо Янев пое множество критики от фенове на отбора заради решението му да излезе с дълбоки резерви в мача срещу "сините".

След мача Янев обяви, че поема пълна отговорност за избора на стартов състав, а пък лидерът на Сектор Г Иван Велчев - Кюстендилеца го нападна в няколко поредни публикации във Фейсбук. Стигна се до разделение между феновете на ЦСКА, като едни бяха много критични и крайни в позицията си към Христо Янев, докато други призоваха да не се правят драми от една загуба срещу Левски, тъй като мачът с Лудогорец е значително по-важен.

Сега от ЦСКА опитаха да обединят феновете преди ключовия реванш срещу Лудогорец: "Армейци, настъпи време за битка! Само крачка ни дели от финала! Заедно сме по-силни, всички като един утре вечер! Стадионът целият червен!", написаха от ЦСКА на своя профил в социалните мрежи.

Стефан Йорданов Отговорен редактор
