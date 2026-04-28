Спорт:

Над 33% от назначените в Kaufland през 2025 г. са младежи

28 април 2026, 15:53 часа 942 прочитания 0 коментара
Снимка: Кауфланд
Над 33% от назначените в Kaufland през 2025 г. са младежи

Над 33% от назначените служители в Kaufland през 2025 г. са младежи на възраст между 16 и 25 години. Това показват данни на компанията, която тази година отбелязва 20 години в България. Броят на младите хора в тази възрастова група в екипа е нараснал с 9% спрямо предходната година, което е още едно доказателство за дългосрочния ангажимент на веригата към кариерния старт и развитието на младите хора.

Като част от тази политика, Kaufland подкрепя и множество инициативи, организирани от младите хора. В събота компания се включи за втора поредна година като златен спонсор студентското бягане UNIRUN. В събитието участваха рекордните над 1000 участници в подкрепа на кауза за бездомните животни от приюта в Костинброд. Подкрепата за социални каузи, включително такива, свързани с грижата за животни, също е част от устойчивата политика на компанията. През последната година Kaufland дари над 12 тона кучешка храна на различни приютите на Екоравновесие.

През 2026 г. Kaufland продължава да развива своите образователни и менторски инициативи за млади хора като от април започна кандидатстването за Бизнес академия Kaufland – УНСС, както и за национална за студенти от цялата страна Kaufland Business Academy. Чрез тях студентите имат възможност да натрупат реален практически  опит и да се учат директно от професионалисти. През изминалата година компанията организира рекордните пет бизнес академии, с които обхвана младежи от цялата страна.

Ежегодно веригата си партнира с редица младежки организации, сред които „Тук-Там“ за кариерна реализация на млади хора, Mentor the Young и университетския проект Plugee. Последният предлага иновативен подход при кандидатстването за работа, като поставя фокус върху уменията пред опита чрез използване на психометрия, когнитивни науки, игри и съвременни технологии.

В момента тече записването за лятната платена Практикантска програма на Kaufland, насочена към младежи над 16 години, която дава възможност за първи крачки на трудовия пазар.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Кауфланд
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес