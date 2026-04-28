Над 33% от назначените в Kaufland през 2025 г. са младежи

Над 33% от назначените служители в Kaufland през 2025 г. са младежи на възраст между 16 и 25 години. Това показват данни на компанията, която тази година отбелязва 20 години в България. Броят на младите хора в тази възрастова група в екипа е нараснал с 9% спрямо предходната година, което е още едно доказателство за дългосрочния ангажимент на веригата към кариерния старт и развитието на младите хора.

Като част от тази политика, Kaufland подкрепя и множество инициативи, организирани от младите хора. В събота компания се включи за втора поредна година като златен спонсор студентското бягане UNIRUN. В събитието участваха рекордните над 1000 участници в подкрепа на кауза за бездомните животни от приюта в Костинброд. Подкрепата за социални каузи, включително такива, свързани с грижата за животни, също е част от устойчивата политика на компанията. През последната година Kaufland дари над 12 тона кучешка храна на различни приютите на Екоравновесие.

През 2026 г. Kaufland продължава да развива своите образователни и менторски инициативи за млади хора като от април започна кандидатстването за Бизнес академия Kaufland – УНСС, както и за национална за студенти от цялата страна Kaufland Business Academy. Чрез тях студентите имат възможност да натрупат реален практически опит и да се учат директно от професионалисти. През изминалата година компанията организира рекордните пет бизнес академии, с които обхвана младежи от цялата страна.

Ежегодно веригата си партнира с редица младежки организации, сред които „Тук-Там“ за кариерна реализация на млади хора, Mentor the Young и университетския проект Plugee. Последният предлага иновативен подход при кандидатстването за работа, като поставя фокус върху уменията пред опита чрез използване на психометрия, когнитивни науки, игри и съвременни технологии.

В момента тече записването за лятната платена Практикантска програма на Kaufland, насочена към младежи над 16 години, която дава възможност за първи крачки на трудовия пазар.