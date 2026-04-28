"Няма време за губене": Партията на албанците в РСМ започна подписка за вписване на българите в конституцията

Депутатите от Европейския фронт, воден от опозизицонна партия на етническите албанци (ДСИ), започват да събират подписи за конституционните изменения. Те казват, че страната е загубила достатъчно и няма повече време за губене, пише македонската телевизия 24. Става въпрос за вписване на българите в конституцията, което е залегнало в европейската преговорна рамка за Северна Македония и което властта в югозападната ни съседка не е изпълнила повече от 3 години.

Инициативата идва на фона на категоричното изявление на докладчика за Северна Македония в Европейския парламент Томас Вайц пред "Евронюз - България", че включването на българите в македонската конституция е задължително условие за започване на преговорите, както и категоричното му становище, че предоговаряне на преговорната рамка няма да се случи.

Припомняме обаче, че Мицкоски дойде на власт именно с подобно обещание - да предоговори преговорната рамка за ЕС.

Предложения и очаквания

Политикът от албански произход Брерим Баджети изрази очакването си, че ще има подкрепа от депутатите от ВМРО-ДПМНЕ и оцени инициативата като стъпка към отваряне на европейска перспектива за страната и включване на определени общности в преамбюла на Конституцията, допълва Скопје1.мк.

Той призова депутатите от управляващата албанска партия ВЛЕН да подкрепят предложението, като посочи, че политическите партии трябва да застанат зад своите програмни ангажименти и обещания, дадени на гражданите.

Другата албанска партия се дърпа

За управляващата арбанска партия ВЛЕН инициативата е несериозна и самосаботираща, наподобяваща по-скоро сатирична пародия, отколкото нещо, което си струва сериозно да се обмисли.

"ДСИ сериозно обижда ЕС и албанците, когато Блерим Беджети говори за европейски ценности. Напомняме на обществеността, че Блерим Беджети, като дългогодишен служител на ДСИ, е синоним на политика, противоречаща на всяка европейска ценност. ВЛЕН няма намерение да става част от тази пародия. Европейската интеграция изисква сериозен и честен подход. Правителството е фокусирано върху Програмата за реформи, която се прилага с голям успех и признание от Брюксел", посочиха от партията в своя позиция.