Българското Черноморие в световния елит: Рекорден брой плажове получиха "Син флаг" за 2026 г.

Българско движение "Син флаг" отбелязва най-значимия си успех в утвърждаването на българския морски и екологичен туризъм - общо 26 плажа и 6 пристанища по Черноморието бяха удостоени за сезон 2026 г. с престижното международно отличие „Син флаг“ – най-широко признатият в света стандарт за устойчиво управление на крайбрежните зони. Това е най-високият брой сертифицирани обекти в историята на страната, което поставя България редом до дестинации, които залагат на чиста природа и безопасност, и подчертава устойчивите усилия на движението за подобряване на качеството на морската среда и туристическите услуги, пише сайтът bgtourism.bg.

Отличието „Син флаг“ е най-разпознаваемият в света екоетикет в туризма и се присъжда по строги международни критерии, отнасящи се до чиста морска вода, екологично управление, безопасност, образователни инициативи, достъпност, надеждна инфраструктура и поддържане на високо ниво на обслужване. Сертификатът се подновява ежегодно след детайлна проверка и постоянен контрол, което гарантира, че плажовете и пристанищата поддържат устойчиво високо ниво на качество.

Рекордните 32 отличени плажове и пристанища със „Син флаг“ са ясен знак за повишаващите се стандарти на българското Черноморие и за стремежа на туристическия сектор към устойчиво развитие. Те отразяват дългосрочните усилия на концесионерите и местните власти да модернизират инфраструктурата, да подобрят безопасността и да осигурят чиста и поддържана среда за посетителите.

През 2026 година Международното жури на програма „Син флаг“ взе решение да награди:

: Бялата лагуна, Албена, Кранево – Север, Кранево – Централен, Златни пясъци, Слънчев ден, Хижа „Черноморец“, Бяла – Юг, Обзор – Централен, Робинзон, Свети Влас – Изток, Свети Влас – Нов, Свети Влас – Централен, Слънчев бряг – Север, Слънчев бряг – Централен, Слънчев бряг – Юг, Несебър – Юг, Поморие – Изток, Бургас – Север, къмпинг „Черноморец“, Созопол – Централен, Созопол – Харманите, Дюни, Дюни – Юг, Аркутино, Бутамята пристанищата: „Карантината“ – Варна, Марина „Диневи“ – Свети Влас, Поморие, Сарафово, Крайморие, Ченгене скеле.

Присъждането на рекорден брой награди има пряко отражение върху имиджа на България като сигурна, чиста и конкурентна туристическа дестинация, съобщиха от Българско Движение “Син флаг” за Bgtourism.bg. Плажовете със „Син флаг“ традиционно привличат повече туристи, особено семейства и гости от страни, които поставят силен акцент върху екологичните стандарти и безопасността. Забелязва се и нарастващ интерес от все по-голям брой съвременни български туристи, които търсят качество, сигурност и екологична отговорност.

Фактът, че България увеличава броя на своите „Сини флагове“, показва, че страната се движи в посока на европейските стандарти за качество и устойчивост, което е ключово за повишаване на конкурентоспособността на Черноморието.

Българските отличия „Син флаг“ през 2026 г. са силно доказателство за ангажираността на българските концесионери и местните власти към опазване на природата, модернизиране на туристическата инфраструктура и предлагане на висококачествени услуги. Това е важна стъпка към утвърждаване на страната като предпочитана и устойчива морска дестинация в региона.

Участието и подкрепата за програма „Син флаг“ са част от дългосрочната стратегия за успешен туризъм на всяка от водещите туристически държави, които оглавяват класацията със стотиците си награди „Син флаг“ – Испания, Гърция, Турция, Португалия, Франция. В Българско движение „Син флаг“ мечтаят за деня, в който отговорните за развитието на туризма в България институции ще оценят нейния престиж и ще застанат зад програмата, за да може повече „Сини флагове“ да се веят по нашето крайбрежие като безспорен белег за ефективна национална туристическа политика.

Към настоящия момент зад българския успех стои дългогодишната работа на Българско движение „Син флаг“ – единственият официален представител на международната програма за България, както и усилията на концесионерите на плажове и операторите на пристанища за покриване на нейните критерии.

Организацията координира целия процес по кандидатстване, мониторинг, оценка и сертифициране, като работи в тясно сътрудничество с концесионерите и местните власти