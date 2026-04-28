Димитър Туджаров-Шкумбата играе в подкрепа на студенти, борещи се с онкологични заболявания

На 29 април от 19:30 ч. в УАСГ, Зала Аула Максима – Театър Артвент, ще се изиграе спектакълът "Бивали Небивалици", представен от легендата на българската комедия Димитър Туджаров – Шкумбата. Това не е просто театрално представление, а истински празник на хумора, сарказма и житейската мъдрост, поднесен с неподражаемия стил на един от най-обичаните български артисти. Постановката представя ежедневието по забавен и искрен начин – такова, каквото всички познаваме, но погледнато през призмата на смеха.

Събитието е с важна кауза. Организирано съвместно с УАСГ и инициативата "Студентите бягат с УАСГ", представлението има благотворителен характер. Всички приходи от билетите ще бъдат насочени към подкрепа на студенти, борещи се с онкологични заболявания.

Очаква ви една вечер, изпълнена със смях, вдъхновение и истински емоции. Спектакъл, който не само ще ви забавлява, но и ще ви накара да се замислите и да погледнете на живота с повече лекота.

Билетите са в ограничено количество, а интересът е изключително голям. Цената е в диапазона 10–20 евро, като всяка покупка е пряк принос към каузата на събитието "Студентите бягат с УАСГ". Призоваваме ви да не отлагате и да се включите в това значимо събитие. Билети можете да закупите онлайн ТУК.