"Можем да бъдем достатъчно напред във времето": Опитът на България с дроновете

„Чрез съвместна работа и усилия можем да бъдем достатъчно напред във времето", заяви началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов при откриването на международната конференция „Безпилотните летателни и роботизирани системи и средствата за противодействие срещу тях – ключов фактор в изграждането на съвременни отбранителни способности“. Събитието е под патронажа на началника на отбраната и се провежда на 28 и 29 април във Военна академия „Георги Стойков Раковски“. Международният форум е организиран съвместно от Командването на Сухопътните войски и Асоциацията на Сухопътните войски на България, съобщиха от Министерство на отбраната.

Адмирал Ефтимов подчерта, че дистанционно управляемите системи са се превърнали от спомагателен инструмент за разузнаване в централен елемент на бойната мощ. Интензивно се използват за наблюдение, целеуказване, удари, оценка на пораженията и логистика, като намират широко приложение и в морските операции.

Опитът на Българската армия

Адмирал Ефтимов обърна внимание, че Българската армия е натрупала значителен опит в използването на такива системи през последните години и може да сподели ценни уроци за тяхното развитие и усъвършенстване.

"Разчитаме на задълбочаване на сътрудничеството с националната отбранителна индустрия, която трябва не само да поддържа нужния капацитет за производство, но и да доставя конкурентни по цена решения за подготовката на формированията“, заяви адмирал Ефтимов. Той допълни, че вече са предприети стъпки за реализирането на проекти за придобиването на дистанционно управляеми системи за Въоръжените ни сили.

Мащабът на дроновете

Той посочи още, че мащабите, с които технологиите при безпилотните летателни системи се развиват, нагледно се виждат в хода на воденето на войната в Украйна. „Само за първите четири месеца на тази година Украйна е сключила договори за 25000 наземни дрона, като предвижда всеки месец да оценява нуждата от допълнителни договори", даде пример заместник-министър Кръстев. Той поясни, че благодарение на използването на морски дронове, Украйна е успяла да изтласка руския черноморски флот в източните части на Черно море.