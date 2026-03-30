Неустойчиво време до Великден: Николай Василковски прогнозира кога идва истинската пролет

Валежите ще са до Великден. Преминава пореден доста обширен циклон. В сряда и четвъртък (1-2 април) има вероятност и да падна символичен сняг, предимно в Западна България. В планините ще е повече. С голяма вероятност това ще е последния по-голям студ. Тази прогноза за времето направи синоптикът на Нова телевизия Николай Василковски.

По думите му ранните прогнози допускат, че истинското усещане за пролет ще настъпи в седмицата между Цветница и Великден. "Оптимистичният сценарий е с много слънце, минимални смущения и дневни температури около 20 градуса", каза той.

Времето днес

Днес ще бъде предимно облачно с временни разкъсвания на облачността, главно в сутрешните часове над Югозападна България. Минималните температури ще бъдат - между минус 2 и 7 градуса, по Черноморието - 8 градуса, в София – около 3 градуса.

Превалявания от дъжд, ще има на повече места в източните райони, а след обяд - и в планинските. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и западната част на Горнотракийската низина и временно силен вятър от север-северозапад, който вечерта почти навсякъде ще отслабне.

Максималните температури ще бъдат между 8 и 15 градуса, в София - около 9 градуса.

Във вторник вятърът ще отслабне и ще се ориентира от изток-югоизток. След временно спиране на валежите и разкъсване на облачността, в следобедните часове от юг отново ще започнат валежи.

В сряда, четвъртък и петък времето ще се определя от средиземноморски циклон. Ще е облачно с повсеместни и значителни валежи от дъжд, в планините – от сняг.