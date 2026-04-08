Прокуратурата се самосезира заради грозния скандал с магистрат в центъра на София (ВИДЕО)

08 април 2026, 14:22 часа 274 прочитания 0 коментара
Снимка: Стопкадър
Отдел "Инспекторат" към Върховната касационна прокуратура започна проверка по сигнал, разпространен в социалните мрежи, за поведение на прокурор при пътен конфликт в центъра на София. Става дума за случай, заснет и публикуван онлайн, при който на кръстовището на ул. "Цар Самуил" и ул. "Алабин" възниква спор за предимство до паркинг. В него участва прокурор от Военно-окръжната прокуратура - София.

Именно тези публикации стават повод институцията да се самосезира и да поиска становище от Комисията по професионална етика към Военно-апелативната прокуратура за евентуално нарушение на етичния кодекс.

"Дай назад, ще ти съсипя живота"

Гражданинът Боян Георгиев разказа във Facebook, че е бил заплашен от заместник-ръководителя на Военно-окръжната прокуратура в София Деница Иванова при инцидент на пътя. По думите му напрежението ескалирало около 17 ч., когато той се опитал да влезе в еднопосочна улица към паркинг, за който има абонамент, но бил засечен от автомобил, движещ се в насрещното. 

"Бързам, дай назад, защото съм прокурор и ако продължиш да стоиш, ще видиш какво ще ти се случи. Още една дума и ще ти съсипя живота", твърди Георгиев, че му е било казано.

Той отказал да отстъпи, след което двата автомобила се оказали "броня в броня". По разказа му жената слязла от колата, повторила заплахите и опитала да снима регистрационния му номер. Впоследствие и двамата започнали да записват случващото се, а появата на свидетели на място довела до оттеглянето ѝ. 

Георгиев уточнява, че в автомобила с него е била и майка му, което го възпряло от по-остра реакция. "Която и да си, повярвай ми - ако майка ми не беше с мен в колата, щях да бъда много по-нелюбезен", коментира той, като допълва, че би искал нова среща, за да обясни "как работи наказателният процес и какви са функциите на прокурора".

От прокуратурата посочват, че проверката трябва да изясни дали са налице дисциплинарни нарушения от страна на магистрат. В зависимост от резултатите ще се прецени има ли основание за търсене на дисциплинарна отговорност и предприемане на последващи действия.

Ивайло Анев Отговорен редактор
прокурор заплаха заплахи паркинг
