Безценна бележка за историята: Фен показа в кой ден и час е станал от Левски (СНИМКА)

След като "сините" привърженици чакаха 17 години любимият им отбор Левски да спечели отново шампионската титла, сега са с по-спокойни сърца и оптимизъм за бъдещи европейски успехи. В последните дни доброто настроение в редиците на феновете на Левски е особено приповдигнато, основно заради новините около изграждането на новия стадион, представянето на новата визуална идентичност на отбора, новия мажоритарен собственик и др. Една публикация в социалните мрежи обаче предизвика не само позитивни реакции, но извика и сладки спомени.

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Съхраняван спомен над 20 години

В една от големите групи във Facebook, събрала феновете на Левски, потребител с името Антоний Крумов споделя изключително лична история, свързана с неговото семейство, но и с любовта към любимия отбор. Той разказва как, когато е бил на 10 години през 2005 г., се разхождал цял ден със своя вуйчо - заклет левскар, из софийските квартали "Хаджи Димитър" и "Сухата река". През целия ден си говорили за Левски, като вуйчо му му разказвал славната история на легендарния клуб. Когато се прибрали вечерта, двамата сключили споразумение, че на 21 април 2005 г., четвъртък, в 19:55 ч. Антоний вече е "фен на ФК "Левски 1914 г.".

Още по-трогващото е, че въпросното споразумение, "сключено" в писмен вид на лист от тетрадка, е преминало през над 10 портфейла и е съхранено в оригинален вид.

Публикацията на Антоний Крумов предизвика много харесвания и коментари, като някои от коментиращите шеговито отбелязват, че часът е трябвало да бъде 19:14 с намигване към годината на създаването на футболния клуб. Други потребители пък се сещат за свои спомени. Един конкретно споделя как е сънувал, че Левски побеждава Удинезе с 2:1, написал резултата на листче, а след като мачът действително свършил така (изигран действително на 16.03.2006 г.), показал бележката като доказателство.

Трети потребител съветва бележката да бъде ламинирана, за да се запази в добър вид и за следващите поколения.

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