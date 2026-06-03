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Шампион с Лудогорец и дългогодишен национал на България смени Черно море със Спартак Варна

03 юни 2026, 17:02 часа 600 прочитания 0 коментара
Снимка: ПФК Черно море / PFC Cherno more
Шампион с Лудогорец и дългогодишен национал на България смени Черно море със Спартак Варна

Българският футболен клуб Спартак Варна привлече вратаря Пламен Илиев, който ще замени освободения по-рано днес Максим Ковальов. Опитният страж пристига при „соколите“ като свободен агент, след като разтрогна договора си с градския съперник Черно море.

Пламен Илиев ще защитава цветовете на "соколите" 

„ФК Спартак Варна привлече един от най-опитните и успешни български вратари – Пламен Илиев“, съобщават от клуба.

„Трикратен шампион на България, двукратен носител на Суперкупата на България и дългогодишен национал, той пристига в клуба с богат опит, натрупан в близо 500 мача в професионалния футбол. В кариерата си Илиев е защитавал цветовете на Левски, Лудогорец и Черно море, а също така записва успешни периоди и в румънския футбол“, продължава съобщението в социалните мрежи.

„С над 20 мача за националния отбор на България, той е сред най-утвърдените български вратари на своето поколение и доказан лидер както на терена, така и извън него. Пожелаваме на Пламен много успехи и силни изяви с екипа на "соколите"! Добре дошъл в Спартак Варна!", завършват от клуба.

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Пламен Илиев Лудогорец ПФК Черно море Спартак Варна Първа лига
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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