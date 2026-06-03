Майка му го спаси от сигурна смърт във войната, а той написа история и стана най-голямата легенда на родината си

Футболът е романтичен в много отношения. Късни голове, истории на подценявани отбори, футболисти, прекарали цялата си кариера в един клуб. Но любимата ни игра показва и тъмната страна на живота. Страданието и болката, които все пак един ден могат да се превърнат в много радост. Именно такава е историята на Босненския диамант Един Джеко. От снаряди по време на войната, до най-голямата легенда на родината си, извел я на две световни първенства.

Един Джеко се разминава на косъм от смъртта

Един Джеко е роден на 17 март 1986 г. в Сараево. Малко преди да започне войната между Босна и Херцеговина. Самият той разказва как са живели под постоянна обсада. Един ден съседната къща е била взривена и семейството му е мислело, че ще умре. Малкият Джеко е спал с дрехите, за да бъде готов да се евакуира в случай на нова бомбардировка. Играел е футбол не заради головете, а за да избяга от реалността.

Когато е на 6, майка му не го пуска да излезе навън с приятелите си. Само това решение спасява Един от сигурна смърт. Голям снаряд пада в близост до къщата им и убива всичките му приятели. Джеко споделя, че всяка негова крачка напред се дължи на тези трудни моменти.

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Джеко има безброй постижения на клубно ниво

А Един Джеко направи много крачки напред. Коя от коя по-голяма. От началото в Железничар, през два клуба в Чехия, немския Волфсбург, Манчестър Сити, Рома, Интер, Фенербахче, Фиорентина и Шалке 04 в момента. Голмайсторски призове, шампион на Германия, Англия и Италия, носител на купи, медали и още безброй отличия. Безспорна легенда не само на босненския, но и на световния футбол.

Най-скъпите успехи на Един Джеко са с Босна и Херцеговина

А най-скъпия му успех? Неговата родина. Въпреки всичко, което е преживял в Босна и Херцеговина, Един Джеко се превръща в най-голямата футболна легенда на страната си. Той класира “драконите“ на първото им световно първенство – Мондиал 2014. В квалификационна група с Лихтенщайн, Гърция, Латвия, Литва и Словакия, босненците записват 9 победи, 1 равенство и 1 загуба. А Джеко е титуляр във всички 10 мача, като вкарва 10 гола и дава 6 асистенции.

На Световното в Бразилия Босна и Херцеговина е в група с Аржентина, Нигерия и Иран. След само 1 победа, тя остава на трето място и отпада, а Джеко вкарва 1 гол, в триумфа над Иран с 3:1.

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Джеко е най-голямата легенда на Босна и Херцеговина

12 години по-късно. Вече 40-годишният Един Джеко отново ще играе на световно. Босна и Херцеговина завърши втора в квалификационната си група с Австрия, Румъния, Кипър и Сан Марино. Джеко записа 7 мача, в които вкара 5 гола. Това изпрати “драконите“ на бараж. Там, след изпълнение на дузпи, те надвиха Уелс на 1/2-финала и Италия на финала. А Един Джеко вкара изравнителното попадение срещу Уелс, без което приказката щеше да приключи.

И така Босна и Херцеговина е на второ световно първенство в историята си – Мондиал 2026. Там в групите ще срещне Швейцария, Канада и Катар. Като нищо може да излезе. А Един Джеко записа името си със златни букви в историята на родината си, като е абсолютен рекордьор по мачове със 148 срещи и по голове със 73 попадения за националния отбор.

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