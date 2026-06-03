Войната в Украйна:

Учени с тревожно разкритие за хората, които работят нощни смени

03 юни 2026, 21:21 часа 929 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Учени с тревожно разкритие за хората, които работят нощни смени

След анализ на ЯМР (ядрено-магнитен резонанс) изследвания на над 14 000 души, учени откриха, че при хората, работещи нощни смени, се наблюдава намален обем на таламуса и амигдалата – зони в мозъка, които отговарят за паметта, вниманието и регулирането на емоциите.

Една от възможните причини е нарушаването на циркадните ритми - редовният нощен труд може да доведе до хронично недоспиване, потискане на производството на мелатонин, десинхронизация на биологичния часовник и хормонални промени.

Има обаче и добра новина. Изследователите са установили, че след прекратяване на работата на нощни смени, обемът на мозъка се възстановява за около 2 до 2.5 години.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Мозък човешки мозък нощни смени
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Интересно
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес