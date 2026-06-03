Учени с тревожно разкритие за хората, които работят нощни смени

След анализ на ЯМР (ядрено-магнитен резонанс) изследвания на над 14 000 души, учени откриха, че при хората, работещи нощни смени, се наблюдава намален обем на таламуса и амигдалата – зони в мозъка, които отговарят за паметта, вниманието и регулирането на емоциите.

Една от възможните причини е нарушаването на циркадните ритми - редовният нощен труд може да доведе до хронично недоспиване, потискане на производството на мелатонин, десинхронизация на биологичния часовник и хормонални промени.

Има обаче и добра новина. Изследователите са установили, че след прекратяване на работата на нощни смени, обемът на мозъка се възстановява за около 2 до 2.5 години.

Scientists have found that working at night literally reduces the brain



After analyzing MRI scans of more than 14,000 people, researchers found that night shift workers show a reduced volume of the thalamus and amygdala — areas involved in memory, attention, and emotional… pic.twitter.com/6pzUOUB6HK — NEXTA (@nexta_tv) June 3, 2026